Послание к бандерлогам и протест Маугли. Итоги недели одним предложением

Sobesednik.ru традиционно подводит новостные итоги недели в одном предложении на шесть тысяч знаков.

Владимир Владимирович на этой неделе отжигал: выступал с посланием почти полтора часа и всех удивил тем, что никого ничем не удивил — снова Путин всех переиграл — не объявил войну (а даже наоборот отвел войска), никого не захватил, не присоединил, ракетами по Филадельфии не пулял, а тихо-мирно что-то пробурчал про матерей-одиночек и отцов-неплательщиков, раздал по пять-шесть тысяч пособиями на детей (ну тем, кто не подозрительно бедный, как у нас заведено) и по предвыборной десятке на сборы детей в школу (дело нужное, у людей с этим правда трудности возникают, но слишком уж не системно) — в целом же стандартное такое послание ни о чем и в никуда: никаких решений, никаких реформ, только традиционная раздача денег (народу на жизнь, друзьям на мегастройки), причем, как отметил Силуанов, дали даже меньше, чем в прошлом году (хотя, как можно сравнивать: то была Конституция, а тут всего лишь Госдума),

в целом же менять ничего не будем: пенсии работающим индексировать нет желания, с бедностью бороться решили хиленькими выплатами, чтобы хоть как-то отбить рост цен, а они поддали так, что даже ЦБ прогноз по инфляции обновил, хотя она все равно в три раза ниже роста цен на социально значимые продукты, то есть те, которыми бедные в основном и питаются — их, кстати, по мнению Дерипаски, 80 млн человек, но это неточно: бедность — показатель очень относительный и на Росстат олигарх наехал зря, мол, тот «цифрами жонглирует» — может немножко и жонглирует, в пределах методологии, но даже так там симптоматически «не успели» посчитать доходы россиян в день путинского послания, и победы остались не только «на бумаге», но и в Telegram-канале Дерипаски, где критический пост о бедности заменил хвалебный пост о Путине, правда, праздник испортил опрос «Левады» о продуктовых талонах (не зря центр объявили «иностранным агентом»), где 54% эту меру поддержали, только он не совсем корректный — специалисты жалуются, что вопрос там сформулирован так себе (говорят, давит на совесть),

не то что пост Киры Ярмыш в Twitter, который она написать просто не могла и за который она, будучи под домашним арестом, получила 10 суток ареста реального, что разорвало не только ткань логико-правовой материи, но и шаблон ФСИН, не понимающей, как изолировать дома человека, находящегося в общей камере, но они не одни такие — ведь ПАСЕ также не очень разобралась, как Верховный суд России смог признать Навального виновным, априори полагая, что в его действиях нет состава преступления, понятно, Ассамблея требуют его освободить, но угадайте, что же ответил депутат Толстой (представляет РФ в ПАСЕ, а еще, кстати, может и «Единую Россию» в Москве возглавить) — что Россия не собирается исполнять «политизированные» решения структур СЕ — это глупо и прискорбно, потому что позиция ЕСПЧ, ПАСЕ и Комитета министров СЕ в этом вопросе уже много лет совершенно прозрачна и логична,

но кого этим удивишь, учитывая достижения нашей дипломатии: пока NASA, к примеру, посылает на Марс вертолеты, МИД РФ посылает весь мир на три буквы: Чехия обвинила наших диверсантов и привела доказательства — скажем, что это «убогая и низкая ложь» и начнем отзеркаливать высылки послов; послы закончились, а что у них там ещё есть… хмм... пиво! — нормально, сойдет, запретим его; Словакия, Эстония, Латвия и Литва солидаризируются с чехами — скажем, что у них «член маленький» (серьезно, без шуток, так и ответили, — да-да, нам всем очень стыдно за страну),

лучше уж пускай Путин дальше заливает про законы джунглей, Шерхана и шакалов-табаков, хотя в этой логике немного жаль бандерлогов из высшей бюрократии, завороженно смотревших ему в рот целых полтора часа — конечно, мы помним, что бандерлогами он раньше называл оппозицию, но, признаться, вышедшие в тот же день на митинг молодые люди на фоне всего этого безобразия куда больше напоминали «человеческих детенышей», а главный Маугли в этот момент сидел в колонии и поражался результатам своих анализов, что в сочетании с частичным удовлетворением требований позволило Навальному прекратить голодовку и не потерять лица:

да, протест, несмотря на риторику, получился не самым большим в истории, но он почти и не уменьшился с января (а запугивали людей не слабо так) — есть ли в этом вина команды Навального? — вот уж не нам об этом судить — представить, как они вообще выживают под таким давлением без лидера, ресурсов и с кучей уголовных дел, очень сложно, ситуация действительно располагала к митингу, ведь Навальный голодал, а уже в понедельник его структуры могут признать экстремистами — «позже» могло превратиться в «никогда», да и послание Путина (наверное, дело в нем) позволило избежать массового насилия со стороны полицейских, как это было зимой (только в Питере ничего не поменялось, да и в Уфе жестили), впрочем, системно лучше не стало, навальнистов продолжают преследовать, с телеканалов гонят оппозиционеров, полиция на пустом месте приходит к Рыжкову и Эйдельман (вот кто точно далек от радикализма), хотя силовиков можно понять: в такой атмосфере уже и Звягинцев себе места не находит — художникам, конечно, не позавидуешь, они этот психоз в воздухе чувствуют явственней других,

его уже не пытаются скрыть: Песков выходит и говорит, что мы будем вечно жить в кольце врагов и надо к этому «привыкать», ни в чем таком не замеченную «Медузу» включают в «иностранные агенты» как классово не близкую, правительство пытается ограничить просвещение — спасибо Госдуме, где, кстати, не будет не только пророков из «Панорамы», но и Евгения Ройзмана (а таких людей там очень не хватает), — есть и радости: вот майские праздники сделали выходными (хотя бизнес рад не очень), Египет открыли (а Турцию закрыли), но как-то это всё теряется, когда президент выходит и начинает рассуждать о попытке убийства Лукашенко — мы, конечно, очень рады, что белорусский диктатор решил пойти по казахскому сценарию и начал усиливать Совбез, но, простите, как можно всерьез слушать эту ерунду про заговор двух филологов, которые под руководством ЦРУ и «генерала-заговорщика» (провокатор КГБ) хотят убить Лукашенко и его детей на параде Победы, взорвать его резиденцию, обрушить минскую энергосеть и спровоцировать гражданскую войну, чтобы танки НАТО прошли к границе со Смоленской областью — это бред из разряда «перехвата Ника и Майка», и очень бы хотелось, чтобы кто-нибудь объяснил Кремлю, что лучше замедлить эту пургу, а не YouTube.