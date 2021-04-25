Послание к бандерлогам и протест Маугли. Итоги недели одним предложением

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[17:43]Около десяти участников митинга 21 апреля в Москве доставили в отделы полиции
[17:23]В Индонезии на 4 день поисков нашли подлодку с 53 моряками
[17:12]В ОП РФ предложили оплачивать малоимущим часть аренды жилья из бюджета
[16:42]ОМОН против Зелибобы: В Екатеринбурге появился новый политический стрит-арт
[15:58]Патриарх Кирилл рассказал, как ему предложили взять Белый дом в 90-х
[15:00]Валерий Рашкин встал на табурет, вопреки требованиям полиции
[14:11]Президент Чехии предположил, чем бы РФ могла ответить за инцидент в Врбетице
[13:29]Снятый с показа на ММКФ фильм про скинов-геев покажут бесплатно в "СПИД.центре"
[11:58]Путин наградит Жириновского орденом "За заслуги перед отечеством" I степени
[10:47]Москвичам старше 60 лет заплатят 1000 рублей за первую прививку от COVID-19
[09:59]Симоньян не верит Байдену, а Навального могут прооперировать: Новости к утру 25 апреля

24 апреля, суббота

[17:53]Лукашенко: Убивать хотели на параде, генерал был провокатором, всё ради атаки на РФ
[16:18]"Аэрофлот" вернет деньги за рейсы на Кипр, закрывшийся на локдаун
[15:58]В Совфеде предлагают замедлить работу YouTube на майские праздники
[15:00]Лукашенко придумал, что делать, если его "застрелят". Власть перейдет силовикам
[14:29]Банки готовятся увеличивать доходность вкладов после повышения ключевой ставки
[13:31]Евросоюз осудил включение "Медузы" в список "иностранных агентов"
[12:09]Четверть россиян успели взять отпуск с 4 по 7 мая. Теперь не знают, как быть
[11:35]"Ъ": Россия может выслать чешское пиво – дипломатов для ответа не хватает
[10:58]Дипскандалы, борьба с оппозицией, трудно быть "иноагентом". Главное к 24 апреля
[08:07]Певица Валерия готовится снова стать бабушкой
[02:53]Банк заплатит до 500 тысяч штрафа за рекламу с Моргенштерном
[00:19]Манижа готовила евровидийную песню за два дня до отбора на Первом канале

23 апреля, пятница

[23:10]Данные ученого РАН об оттоке 70 тысяч исследователей из России за год опровергли
[22:36]Путин подписал указ о трудовых ограничениях для физлиц из недружественных стран
[22:03]"Вы можете по гербарию судить о лесе?": Райкин назвал минусы онлайн-спектаклей
[21:27]Актрису для фильма о космосе "Вызов" режиссер выберет после медкомиссии
[20:42]"Пишу я, а не товарищ майор": Координатор штаба Навального начала отрицать пытки
[19:30]Байден воодушевился призывом Путина по устранению углекислого газа
[18:31]Экс-министр Абызов госпитализирован с пневмонией из СИЗО
[17:41]Команда Прилепина с 9 мая начнет сбор подписей за установку памятника Сталину
[17:14]СМИ: кортеж Мишустина попал в массовое ДТП на Рублевке. Разбили "Аурус" и еще 5 машин
[16:32]В чешском городе Брно облили консульство РФ кетчупом. Полиция расследует инцидент
[15:56]Голикова сообщила о росте заболеваемости COVID-19 в семи регионах России
[15:42]В Питере пройдет на три матча чемпионата Европы по футболу больше
[15:31]Индия обновила рекорд: число заболевших COVID-19 за сутки превысило 332,7 тысячи
[15:12]Неподтвержденные доходы российских чиновников выросли за год до 79 млрд рублей
[14:51]Минюст внес "Медузу" и ПАСМИ в список СМИ-"иностранных агентов"
[14:19]Центробанк взвинтил ключевую ставку сразу до 5% и повысил прогноз инфляции

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Послание к бандерлогам и протест Маугли. Итоги недели одним предложением

Политика
18:03, 25 апреля 2021

Послание к бандерлогам и протест Маугли. Итоги недели одним предложением
Global Look Press, скриншоты, Sobesednik.ru
Global Look Press, скриншоты, Sobesednik.ru

Sobesednik.ru традиционно подводит новостные итоги недели в одном предложении на шесть тысяч знаков.

Владимир Владимирович на этой неделе отжигал: выступал с посланием почти полтора часа и всех удивил тем, что никого ничем не удивил — снова Путин всех переиграл — не объявил войну (а даже наоборот отвел войска), никого не захватил, не присоединил, ракетами по Филадельфии не пулял, а тихо-мирно что-то пробурчал про матерей-одиночек и отцов-неплательщиков, раздал по пять-шесть тысяч пособиями на детей (ну тем, кто не подозрительно бедный, как у нас заведено) и по предвыборной десятке на сборы детей в школу (дело нужное, у людей с этим правда трудности возникают, но слишком уж не системно) — в целом же стандартное такое послание ни о чем и в никуда: никаких решений, никаких реформ, только традиционная раздача денег (народу на жизнь, друзьям на мегастройки), причем, как отметил Силуанов, дали даже меньше, чем в прошлом году (хотя, как можно сравнивать: то была Конституция, а тут всего лишь Госдума),

в целом же менять ничего не будем: пенсии работающим индексировать нет желания, с бедностью бороться решили хиленькими выплатами, чтобы хоть как-то отбить рост цен, а они поддали так, что даже ЦБ прогноз по инфляции обновил, хотя она все равно в три раза ниже роста цен на социально значимые продукты, то есть те, которыми бедные в основном и питаются — их, кстати, по мнению Дерипаски, 80 млн человек, но это неточно: бедность — показатель очень относительный и на Росстат олигарх наехал зря, мол, тот «цифрами жонглирует» — может немножко и жонглирует, в пределах методологии, но даже так там симптоматически «не успели» посчитать доходы россиян в день путинского послания, и победы остались не только «на бумаге», но и в Telegram-канале Дерипаски, где критический пост о бедности заменил хвалебный пост о Путине, правда, праздник испортил опрос «Левады» о продуктовых талонах (не зря центр объявили «иностранным агентом»), где 54% эту меру поддержали, только он не совсем корректный — специалисты жалуются, что вопрос там сформулирован так себе (говорят, давит на совесть),

не то что пост Киры Ярмыш в Twitter, который она написать просто не могла и за который она, будучи под домашним арестом, получила 10 суток ареста реального, что разорвало не только ткань логико-правовой материи, но и шаблон ФСИН, не понимающей, как изолировать дома человека, находящегося в общей камере, но они не одни такие — ведь ПАСЕ также не очень разобралась, как Верховный суд России смог признать Навального виновным, априори полагая, что в его действиях нет состава преступления, понятно, Ассамблея требуют его освободить, но угадайте, что же ответил депутат Толстой (представляет РФ в ПАСЕ, а еще, кстати, может и «Единую Россию» в Москве возглавить) — что Россия не собирается исполнять «политизированные» решения структур СЕ — это глупо и прискорбно, потому что позиция ЕСПЧ, ПАСЕ и Комитета министров СЕ в этом вопросе уже много лет совершенно прозрачна и логична,

но кого этим удивишь, учитывая достижения нашей дипломатии: пока NASA, к примеру, посылает на Марс вертолеты, МИД РФ посылает весь мир на три буквы: Чехия обвинила наших диверсантов и привела доказательства — скажем, что это «убогая и низкая ложь» и начнем отзеркаливать высылки послов; послы закончились, а что у них там ещё есть… хмм... пиво! — нормально, сойдет, запретим его; Словакия, Эстония, Латвия и Литва солидаризируются с чехами — скажем, что у них «член маленький» (серьезно, без шуток, так и ответили, — да-да, нам всем очень стыдно за страну),

лучше уж пускай Путин дальше заливает про законы джунглей, Шерхана и шакалов-табаков, хотя в этой логике немного жаль бандерлогов из высшей бюрократии, завороженно смотревших ему в рот целых полтора часа — конечно, мы помним, что бандерлогами он раньше называл оппозицию, но, признаться, вышедшие в тот же день на митинг молодые люди на фоне всего этого безобразия куда больше напоминали «человеческих детенышей», а главный Маугли в этот момент сидел в колонии и поражался результатам своих анализов, что в сочетании с частичным удовлетворением требований позволило Навальному прекратить голодовку и не потерять лица:

да, протест, несмотря на риторику, получился не самым большим в истории, но он почти и не уменьшился с января (а запугивали людей не слабо так) — есть ли в этом вина команды Навального? — вот уж не нам об этом судить — представить, как они вообще выживают под таким давлением без лидера, ресурсов и с кучей уголовных дел, очень сложно, ситуация действительно располагала к митингу, ведь Навальный голодал, а уже в понедельник его структуры могут признать экстремистами — «позже» могло превратиться в «никогда», да и послание Путина (наверное, дело в нем) позволило избежать массового насилия со стороны полицейских, как это было зимой (только в Питере ничего не поменялось, да и в Уфе жестили), впрочем, системно лучше не стало, навальнистов продолжают преследовать, с телеканалов гонят оппозиционеров, полиция на пустом месте приходит к Рыжкову и Эйдельман (вот кто точно далек от радикализма), хотя силовиков можно понять: в такой атмосфере уже и Звягинцев себе места не находит — художникам, конечно, не позавидуешь, они этот психоз в воздухе чувствуют явственней других,

его уже не пытаются скрыть: Песков выходит и говорит, что мы будем вечно жить в кольце врагов и надо к этому «привыкать», ни в чем таком не замеченную «Медузу» включают в «иностранные агенты» как классово не близкую, правительство пытается ограничить просвещение — спасибо Госдуме, где, кстати, не будет не только пророков из «Панорамы», но и Евгения Ройзмана (а таких людей там очень не хватает), — есть и радости: вот майские праздники сделали выходными (хотя бизнес рад не очень), Египет открыли (а Турцию закрыли), но как-то это всё теряется, когда президент выходит и начинает рассуждать о попытке убийства Лукашенко — мы, конечно, очень рады, что белорусский диктатор решил пойти по казахскому сценарию и начал усиливать Совбез, но, простите, как можно всерьез слушать эту ерунду про заговор двух филологов, которые под руководством ЦРУ и «генерала-заговорщика» (провокатор КГБ) хотят убить Лукашенко и его детей на параде Победы, взорвать его резиденцию, обрушить минскую энергосеть и спровоцировать гражданскую войну, чтобы танки НАТО прошли к границе со Смоленской областью — это бред из разряда «перехвата Ника и Майка», и очень бы хотелось, чтобы кто-нибудь объяснил Кремлю, что лучше замедлить эту пургу, а не YouTube.

Тема: Лукашенко

Теги: #Тарифы и цены #Госдума #Навальный #Египет #Евгений Ройзман #Уголовное преследование Навального #Митинги в поддержку Навального #послание президента #выборы в Госдуму #Чехия #Дерипаска

Рубрика: Политика

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