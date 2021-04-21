Рыжков задержан за ретвит "Эха", Яшин следит за наружкой, Ярмыш вменили абсурд

Подготовка властей к протестным акциям* в очередной раз поражает оппозиционеров своей абсурдностью. На пресс-секретаря Алексея Навального Киру Ярмыш, например, составили протокол о якобы призыве на митинг, хотя суд запретил ей пользоваться интернетом с 1 февраля, и аккаунты Ярмыш в соцсетях ведут совершенно другие люди.

«Полный абсурд: на Киру составляют протокол за организацию митинга с помощью интернета. При этом Кира уже 2,5 месяца сидит без интернета под домашним арестом», — пишут в аккаунте Ярмыш её коллеги. «Как они собираются это доказывать?» — поражается её адвокат Вероника Полякова.

Напомним, что Ярмыш задержали, когда она вышла из дома в магазин в разрешенный для этого час.

Помимо неё, аккаунт в соцсети подвел политика, профессора ВШЭ Владимира Рыжкова: ему вменяют призывы к участию в акциях протеста в поддержку Навального за ретвит новости радиостанции «Эхо Москвы», в котором рассказывалось о митинге: «Насколько я знаю, "Эху Москвы" никто никаких претензий по поводу этой новости не предъявлял», — недоумевает политик (цитата по Znak.com). Он доставлен в ОВД района Хамовники.

А вот глава муниципального района Красносельский Илья Яшин пока не задержан, но заметил за собой «хвост» из сотрудников, осуществляющих наружное наблюдение. Он пишет, что смог вычислить уже двух оперативников и теперь следит за одним из них:

«Решил проверить. Зашел в вагон метро, и прям перед закрытием дверей вышел обратно. Хмырь из соседнего вагона сразу же выпрыгнул обратно. Двоечники, чему их только учат».

*Редакция Sobesednik.ru не призывает к участию в несанкционированных акциях протеста.