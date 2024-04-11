Отказалась от помилования? Получай строгача!

Так называемые СУС (строгие условия содержания) предполагают изоляцию заключенных от остальной территории колонии – это содержание в отдельном помещении под строжайшим надзором и с минимальными свободами (не разрешаются даже посылки, телефонные звонки). Также Наталье запрещены свидания – она была помещена в ШИЗО троекратно, а это считается злостным нарушением режима. Правозащитники сейчас пытаются оспорить причины помещения в ШИЗО (пенсионерка утверждает, что последний раз она попала в штрафной изолятор за подкинутую книгу и ночную рубашку).

Правозащитница Надежда Низовкина, которая по мере возможности находится с Филоновой на связи, подтвердила это в разговоре с «Собеседником»:

– Да, Филоновой назначили строгие условия содержания. Здесь, безусловно, усматривается прямая причинно-следственная связь с отказом от помилования. Ведь до этого она не получала ни одного дисциплинарного взыскания и положительно характеризовалась. Связь с ней затруднена, но она держится по-прежнему твердо.

Наталья Филонова обвиняется в том, что после задержания на антивоенном митинге напала на сотрудников полиции. Силовики утверждают, что она ударила в суде одного полицейского рукой, а второму ткнула ручкой в лицо. Некоторое время назад Наталье предложили помилование к 8 марта: она была в списке 52 женщин-заключенных, которые могли его получить. Но в своем письме из колонии она написала: «Все мы знаем: чтобы испрашивать помилование, нужно признать вину. Нужно собственноручно писать заявление, проходить определенные процедуры, сотрудничать наконец. Все это мною не приветствуется».

Кроме того, ее могли просто обмануть, вынудив официально признать вину. Адвоката, который рассказал ей о помиловании, она видела в первый раз. Наталья по-прежнему отбывает срок в колонии номер 11 поселка Бозой Иркутской области. Дома женщину ждет 15-летний приемный сын-инвалид, которого поместили в детский дом, и ему не позволяют встречаться с приемной матерью.

/Марина Суранова.