Кто круче: имам или Бэтмен?

По мнению некоего дагестанского имама, миллиардеру Брюсу Уэйну не пристало бегать по крышам в костюме летучей мыши и бить «каких-то фриков» – это не есть общественно полезная деятельность. Имам потребовал, чтобы Бэтмен благоустраивал Готэм и «премировал полицейских», дабы победить преступность.

Видно, что имам посмотрел пару фильмов про Бэтмена, но в целом с супергеройским лором знаком еще хуже, чем я. Начну с того, что обзывать «какими-то фриками» того же Джокера с Харли Квинн как минимум неразумно. Они – не Рамзан Кадыров, извинениями тут не отделаешься. Ну а Брюсу Уэйну предъявляли за супергероический шмот не раз и не два граждане покруче имама. По поводу костюма летучей мыши над ним стебался, например, Аквамен. Другой супергерой – убейте, не помню, как зовут: субтильный, очень быстро двигается и жрет пиццу килограммами – однажды спросил Бэтмена, в чем его суперсила. Money («Деньги»), – кратко ответил Брюс.

Ясен пень, что на суперсилу Бэтмена неистово фапают все российские коррупционеры, и, видимо, имам, по стечению неких обстоятельств, тоже принял их логику. Брюсу Уэйну, который, как справедливо отметил имам, унаследовал от отца огромную корпорацию, ничего не стоило бы скупить всю полицию Готэма и начать реновировать город так, что Собянин тихо и нервно курил бы в углу. Но имам не учел, что Готэм и так достаточно благоустроен и явно срисован с прекрасного Нью-Йорка – школ и больниц там, что называется, enough (достаточно).

Но все равно представим, что Брюс Уэйн выставил на Amazon свой шмот, отказался воскрешать Супермена, разобрал всю боевую технику, включая гибрид бэтмобиля с бэтмотоциклом, и занялся мирным строительством. Мне кажется, имам остался бы недоволен. Ну потому что все строительство сразу возьмут под контроль свободные от угрозы Бэтмена «фрики» и Готэм окончательно погрузится во мрак. Не любите вы Готэм так, как его любит Бэтмен, уважаемый имам.

/Надежда Гужева.