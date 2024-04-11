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Вчера, в 11:48

Рожайте по-нигерийски!

«Рожать как в Нигере: демографическую катастрофу в России можно преодолеть, лишив женщин прав и контрацепции»

На минувшей неделе в одной некогда уважаемой газете, в которой продолжают работать очень уважаемые люди, появилась статья именно с таким стрёмным заголовком. Не шучу, можете погуглить.

Вообще, автор, весьма, судя по описанию, заслуженная и уважаемая дама, подходит правильно. Сначала докладывает, что там, у врагов, коэффициент рождаемости хотя и чуть выше, но тоже не очень, даже в США (а кто умеет, полюбуйтесь на их демографическую пирамиду – красота!). Потом переходит к якобы друзьям, туркам, и обнаруживает, что там тоже не праздник. А в скрепном Китае и вовсе катастрофа. Попутно автор приводит весьма здравые рассуждения о мировых демографических трендах, но в какой-то момент срывается и прямо предлагает чиновникам и законодателям не только вернуть «традиционный уклад» (не совсем понятно, требует ли она сразу крепостное право или просто вернуться к аграрному обществу), но и «забрать все права, полученные женщинами за последние сто лет. Надо выключить женщин из экономики. Посадить их дома, лишить возможности определять свое будущее, ограничить в образовании и заработке, сделать так, чтобы им некуда было деваться, кроме как замуж».

И ограничить доступ к контрацепции. По счастью, оказалось, что автор это все злой иронии ради. И говорит она о том же, о чем тут постоянно долдоним мы: хотите рождаемость как в Нигере, делайте все, как в Нигере: к традиционному укладу, где нет ничего – ни прав, ни медицины, зато родили восемь, выжили дай Босх двое – все счастливы.

Автор стесняется назвать отечественную демографическую политику социальным животноводством, но характеризует ее ничуть не худшим термином – демографический маразм. К сожалению, мало кто читает дальше заголовков.

/Надежда Гужева.

Рубрика: Общество

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