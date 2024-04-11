Татьяна Лазарева*: Угрозами и давлением меня выгнали из моей страны

Татьяну* уже внесли в список, который будут подавать в избирательную комиссию. Известно, что там указаны еще 44 фамилии иноагентов.

От редакции: интервью было взято до скандала, развернувшегося вокруг высказывания Татьяны Лазаревой* о беспилотниках, атакующих российские города.

«Выборы иноагентов в Мосгордуму – проверка власти»

– Эта идея не моя, а моих коллег – тоже признанных иноагентами, даже тех, кто находится в России. Причем они серьезно планируют выдвигаться, – рассказывает «Собеседнику» Татьяна Лазарева*. – Для меня, конечно, есть ограничение в том, что нахожусь за границей и документы пока сложно туда подать. Но выборы-то в сентябре. Учитывая, что события у нас скачут, все может измениться. Я понимаю, что мое участие в данном, скажем так, проекте – это привлечение внимания. В этом смысле я пользуюсь какой-никакой своей наработанной публичностью. Буду счастлива, если кто-то из признанных иноагентами пройдет в местную власть. Я за то, чтобы показать людям, что это нормально – решать самостоятельно свои местные проблемы.

И в этом помогают муниципальные и городские депутаты. Понимаешь, за долгие годы в нашей стране сложилось такое мнение, что в политику не надо идти, что политика – дело грязное, ею занимаются какие-то специально обученные люди, этакие небожители. Нет, мы хотим доказать, что, например, муниципальным депутатом может стать любой гражданин.

– Татьяна*, но ты же понимаешь, что даже в кандидаты в депутаты вряд ли допустят иноагентов, найдут разные причины. То есть данное заявление выглядит как троллинг российской власти…

– С моей стороны, может быть, и выглядит как троллинг. Это потому, что большинство людей меня до сих пор воспринимают как клоунессу, человека из юмористического цеха. А вообще данный ход – это проверка власти, которая старается во всем ограничить людей, несогласных с чем-то. Хочется понять, насколько мы как иноагенты можем оставаться гражданами своей страны и насколько далеко может зайти власть, чтобы этого не допустить. Кто-то назовет это троллингом, а я называю борьбой.

С главным редактором "Эха Москвы" Алексеем Венедиктовым*

– В интернете прочитал о тебе: «Растратившая запас ресурсов, юмористка Лазарева* решила таким образом заработать. Может, кто-то из западных инвесторов подкинет денег за такие провокационные высказывания». Кто тебе платит?

– Этот вопрос некоторых людей очень волнует. У них впечатление, что есть такие, которые только за деньги что-то делают. Лично у меня не так. И мне все равно, поверят мне или нет. Я – человек не богатый. Если бы имела желание зарабатывать на политике, то, наверное, сейчас не жила бы в съемном домике, а шиковала бы в собственных апартаментах и на виллах. И больше финансово помогала бы своим детям, которые тоже вынуждены были покинуть свою страну. Доказать, что никто никаких денег мне не дает за какие-либо мои высказывания или действия, я не могу. Тут уж придется верить мне на слово. Хотя все равно кто-то не поверит, и на это повлиять я уже никак не могу.

В свое время, когда мы ходили в Москве на митинги, нас тоже обвиняли, что кто-то нам за это платит. Понимаешь, то, что у некоторых не укладывается в их логику, они должны себе как-то объяснять. И они придумывают такие объяснения. Получается, если дать им много денег, они сделают все что угодно. Со мной не так. Я всегда делаю то, что мне нравится, за что я перед собой честна.

– Как-то ты сказала, что запрета приехать в Россию нет, но это небезопасно. Могут арестовать или напасть?

– И то и другое. Хотя по башке дать могут где угодно, я живу без охраны и не особо скрываюсь. Есть люди, которые менее публичные, чем я, и меньше наговорили критики в сторону власти, но сидят в тюрьме. Вспомни хотя бы режиссера Женю Беркович и драматурга Свету Петрийчук, которые до сих пор находятся под стражей за спектакль "Финист Ясный сокол", их обвиняют в оправдании терроризма. А они, наоборот, в своем творчестве пытались обратить внимание на проблему, что террористы среди нас и как с этим жить. Вот за это их посадили в тюрьму. У меня нет необходимости приезжать в Россию, чтобы я рисковала и проверяла это все на себе.

"Ма-а-ам, а ты теперь иноагент"

- После теракта в "Крокус Сити Холле" снова заговорили о снятии в России моратория на смертную казнь. Как ты считаешь, это нужно?

– Лично мое мнение: конечно, нет. Все-таки смертная казнь не решает проблем. Тут еще опасность в том, что все эти решения принимаются правоохранительной, судебной системой, которая не работает сейчас. А судьи кто?! Кто это будет определять?! Эти люди, даже словам которых мы не верим, которые нам демонстрируют несправедливость, осуждают ни в чем не повинных людей на десятки лет и одновременно оправдывают убийц. Взять, к примеру, историю семьи Цапков, которую признали преступной группировкой. Вспомни, тогда снова пошли разговоры о применении к ним смертной казни. Но посмотри, что произошло в результате: двое из них сходили на СВО, их за это помиловали и они вернулись к прежней жизни.

У меня нет уверенности, что суды будут правильно работать, если введут смертную казнь. Есть подозрение, что она будет применяться из-за желания убрать неугодных. На мой взгляд, если это узаконить, то будет очередное пробитое дно. Хочу заметить, что в свое время (вспомним сталинские времена) смертная казнь была применена к тем, кто ее и узаконил. И мне странно, что те, кто находится сейчас наверху, даже не задумываются, что это может коснуться их тоже.

– Иноагентом тебя объявили почти два года назад, 22 июля. То есть на следующий день после твоего дня рождения. Этакий подарок. Помнишь, как ты узнала об этом?

– Не думаю, что это подгадали специально к дате, так совпало. Официально меня никто не уведомлял. Дело в том, что 21 июля свой день рождения я тогда не отмечала. А на следующий день мы с младшей дочерью приехали в Португалию, где живут мои старшие сын и дочь. Там мы арендовали домик, позвали друзей и устроили пикник. И вот во время праздничной суеты у стола все как-то замерли, и, кажется, Соня так осторожно говорит: «Ма-а-ам?.. А тут пишут, что ты теперь иноагент». Ну вот и еще один повод отметить.

С дочерью на светской премьере. Фото: АГН "Москва"

– И какое первое ощущение: гордость, грусть, досада, злость?

– Знаешь, я к этому не была готова, поэтому тогда не было какого-то понимания ситуации. Те люди, которые окружали меня в этот день, поздравляли с новым «званием». Мать и подруга теперь крутая! К своим годам я уже привыкла, что люди меня могут называть как угодно: пьяницей, предателем родины или героиней, крутой теткой. Сколько людей – столько и мнений. И я не обращаю на это особого внимания. Я такая, какая есть. И о себе я знаю больше, чем другие. Чужое мнение на мои поступки, на мою жизнь никак повлиять не могут.

– Как статус иноагента повлиял на твою бытовую, материальную жизнь?

– Я лет десять к доходам в России не имею никакого отношения. Была у меня одна банковская карта, на которой лежало 114 тысяч рублей, ее заблокировали. Объяснили тем, что эти деньги – якобы донаты в поддержку одной нежелательной в нашей стране организации. А еще я должна сдавать каждые три месяца финансовый отчет о движении в России своих денежных средств. Поскольку таких нет, то каждый раз сдаю какие-то пустые бланки. Дискриминация еще в том, что во всех социальных сетях, где я подписываюсь Lazarevatut*, обязана ставить плашку, что являюсь иноагентом. Я это перестала делать, за что уже есть два штрафа, которые сейчас оспариваются моими юристами.

– А почему эти плашки не ставишь?

– Поначалу я везде в соцсетях это указывала. Но потом меня так психологически это напрягло – как будто ставлю на себе какое-то клеймо, с которым я лично не согласна. Тогда я стала меньше что-то публиковать. Но потом поняла: так они этого и хотят, чтобы меня там не было. Фигушки вам! Снова начала писать в соцсети, но плашку эту убрала.

– Недавно прочитал такую фразу: «Максим Галкин* пишет из нищей эмиграции…» И много публикаций о том, что те, кто уехал из страны, живут чуть ли не впроголодь. Ты чем зарабатываешь?

– Странные люди: то они говорят, что нам тут платят какие-то западные инвесторы, то за границей россияне голодают. Несоответствие какое-то. Тот же Галкин* дает много концертов с аншлагами, он в великолепной форме, люди в восхищении. Жена-красавица его дома почти не видит, постоянные гастроли. Мне в этом плане сложней. Я за эти годы специально отошла от юмористического образа на сцене, надоело мне уже хохотать. Но иногда провожу в Испании разные мероприятия, езжу в другие страны, когда приглашают провести чей-то день рождения или праздник. Все так или иначе связано с моей узнаваемостью. Но знаешь, если бы у меня не было имени и меня никуда не приглашали ведущей, то пошла бы мыть посуду в ресторан. Ну правда, денег-то много не надо. Мои старшие дети Степан и Софья выросли, живут самостоятельной жизнью и сами зарабатывают. Младшая Тоня пока учится в Англии. Нам с ней денег вполне хватает. Хотя живу очень экономно.

– Таня*, а минусы эмиграции в чем? Тоска по родине, например?

– Минус не в тоске по родине… Я долгое время жила на две страны – Испания для меня была как дальняя дача. А дело в том, что тебя почему-то определили в предатели родины. И ты живешь с этим ощущением, что тебя там поливают грязью, хотя ты ничего не сделала плохого для страны. Это еще и грусть из-за того, что я вижу, к чему все идет в России. Мне много людей пишут, как им страшно жить, что они выживают, а не живут. Люди работают на нескольких работах, чтобы заработать небольшие деньги. И перспектив у них никаких нет. Некоторые мои друзья, которые тоже уехали, говорят мне: «Таня*, забудь, уехала – и всё! Закрой эту дверь!» А я так не могу, все равно переживаю за происходящее в России. До сих пор не могу смириться, что угрозами и давлением меня выгнали из моей страны.

«КВН всегда был барометром происходящего в стране»

– Много произошло разочарований в своих друзьях за это время?

– Это не разочарование, а опять же грусть, оттого что ты не можешь помочь этим людям, жалость, как они искренне загоняют себя в эту ненависть. Где-то на российском телевидении вышла передача, в которой мой многолетний близкий друг, автор наших программ «О.С.П.-студия» и «33 квадратных метра» Вася Антонов с абсолютной искренностью меня называет предательницей. И вот таких людей мне очень жалко. Ладно Бочарик (Андрей Бочаров – один из актеров в «33 квадратных метрах». – Ред.) тоже меня называет предательницей, он всегда был эпатажным и всегда принимал форму сосуда, в котором ему было удобно. Его проклятиям в мой адрес я не удивляюсь, он потом запросто может пойти со мной общаться, как будто ничего и не было. Но вот Антонов, видимо, искренне верит, что я такая-сякая предательница родины. А доказывать ему обратное я не готова. Но, конечно, остались у меня друзья, которые поддерживают меня и мою позицию, мы общаемся. Только фамилии не назову, чтобы их в чем-либо не обвинили потом.

Кадр из сериала "33 квадратных метра"

– КВН сегодняшний смотришь?

– Ох, давно уже не смотрела, и уже нет такого желания. Наверное, надо как-нибудь посмотреть, потому что КВН всегда был неким барометром происходящего в стране – «чего можно, а чего нельзя». Внутренняя цензура всегда была в КВН. В этом смысле у Александра Васильевича Маслякова был четкий, абсолютный нюх. Иногда что-то этакое разрешал, но все равно держал нос по ветру. Но были и смелые шутки. Вспомни 1988 год, фразу «Партия, дай порулить!» Но на дворе была перестройка, смелые времена. А сейчас… Слышала, что теперь некоторые игроки команд КВН приносят публичные извинения за свои шутки. Раньше мы такого и представить не могли.

– В январе в соцсетях ты опубликовала пост, что теперь вы официально разведены с Михаилом Шацем*. Такие слухи ходили давно. Честно говоря, зная вас много лет, я был расстроен. Мне казалось, такая гармоничная пара…

– Когда ты видишь внешнюю оболочку, которая тебя радует, ты в нее веришь, такая идиллия. А потом тебе говорят: нет, этого больше нет. Наверное, кому-то обидно. Просто никто же не знает, что происходит внутри пары, это личное. Когда пошли такие разговоры, слухи, я написала, мол, ребята, когда с Мишей* выйдем из брака, вы узнаете первыми. Ну вот и написала об этом. Но мы продолжаем с ним общаться, он общается и с детьми, хотя все разбросаны по разным странам (Михаил Шац* в данный момент проживает в Израиле. – Ред.).

С Михаилом Шацем*

– Я понимаю, почему тебе небезопасно возвращаться в Россию. Вспомнить хотя бы твои несколько роликов в интернете перед президентскими выборами в проекте «Разуйте глазки, малыши!», где «Путин» поет песни с таким хлестким подтекстом…

– Друзья надо мной шутят, что теперь точно мне пришьют уголовку. Это был такой одноразовый проект, состоящий из семи роликов. Ну вот так мне захотелось высказать свое мнение о происходящем в России. В этом участвовали многие мои друзья, живущие в разных странах, в том числе и в России. Называть фамилии не буду, сам понимаешь. Когда мы придумывали тексты, ребята даже мессенджеры свои потом чистили, чтобы следов не осталось. Работа была большая, серьезная. Записать для нас специальные «включения» просила, например, Евгения Киселева*, Михаила Ходорковского*, Анну Монгайт*… А сейчас я готовлю другой проект – программу про подростков, которые вынуждены были уехать со своими родителями в другие страны и как они адаптируются там. Это оказалось очень интересно и познавательно.

/Олег Перанов.

*Власти РФ считают иноагентом.