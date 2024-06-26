У Анны на шее

На прошлой неделе новым замминистра нового министра обороны стала предприниматель Анна Цивилёва. Месяцем ранее ее муж, кемеровский губернатор Сергей Цивилёв, получил пост министра энергетики страны.

В конце 2020 года я опубликовал большой материал об Анне Цивилёвой на сайте закрытой ныне радиостанции. После этого и, как мне говорили сведущие люди, вследствие этого у меня на балконе очутился СОБР, и дюжина сотрудников с пристрастием допрашивали: что я такого публиковал про губернатора? Ничего про его жену Анну Цивилёву ни тогда, ни на других допросах не спрашивали. О том, что Анна Евгеньевна готовится к новой важной должности, можно было догадаться внимательному наблюдателю: 23 мая она перестает быть директором АО «Аростан» с уставным капиталом 6,5 миллиарда рублей и АО «Данрит»; отказывается от доли в ООО «Антэ Холдинг» и окончательно прекращает свою бизнес-карьеру. А может, и нет. Сейчас владельцы и руководители компаний засекречены.

Бизнес

Компании Цивилёвой жили беззаботно: из года в год показывали нулевую выручку, почти не имели сотрудников и терпели убытки – «Аростан» терял около 300 тысяч в год при многомиллиардном уставном капитале, «Антэ» разбрасывался сотнями миллионов и достиг, по данным сервиса «Руспрофайл», стоимости минус два миллиарда, «Данрит» тоже мужественно терпел убытки. Один из офисов находился на 39-м этаже московского бизнес-центра «Око». Там же располагалась «Колмар Груп» под руководством Валерия Цивилёва – брата бывшего кемеровского губернатора. Эту компанию учредили знакомый нам «Аростан» вместе с «Волгой Груп» Геннадия Тимченко – когда-то бизнес-партнера Сергея Цивилёва. «Колмар Груп» тоже ведет себя праздно и показывает нулевую выручку при уставном капитале один миллиард рублей. Однако она владеет управляющей компанией «Колмар», которая, кажется, единственная из этой бизнес-империи занимается делом, даже выручила за прошлый год два миллиарда, но осталась в убытке на 180 миллионов рублей, как и почти во все прошлые годы.

Рублевой миллиардершей наша героиня стала в 2018 году, спустя несколько дней после пожара в «Зимней вишне». Что было потом, мы знаем: отставка непоколебимого Амана Тулеева, выборы и новый губернатор – Сергей Цивилёв, весь такой противоречивый – то активный, то агрессивный.

Добрые дела

Анну Цивилёву любили в Кузбассе больше, чем ее супруга. По крайней мере, своим пиаром она занималась предельно грамотно, и после того моего расследования 2020 года Анна уже через несколько часов давала интервью другому изданию, где отвечала на все поставленные мной вопросы – проверенному интервьюеру. Вопросы были недобрые: Цивилёва в то время управляла не совсем существующей структурой – Советом по вопросам попечительства в социальной сфере Кузбасса. У совета не было и нет юрлица, расчетного счета, телефонов, зато он сидит в здании областного правительства и творит добро мирового масштаба. «По инициативе» совета крупные предприятия и благотворительные фонды устраивают форумы, съезды, конференции, выделяют на это огромные деньги. Лавры достаются губернаторской жене, притом что она свои миллиарды держит в кубышке, а непрозрачная благотворительность во всем мире вызывает вопросы.

Год назад инициативы Анны Цивилёвой вышли на общероссийский уровень, и это было прямым предвестником работы в Минобороны: Анна Евгеньевна возглавила фонд «Защитники Отечества». История фонда началась с курьеза: государство выделяет 1,3 миллиарда рублей, из которых миллиард предлагалось потратить собственно на сотрудников фонда. Уложились ли аппетиты в эту круглую сумму – секрет: положенного по закону отчета НКО нет ни на его сайте, ни на сайте Минюста.

Родные и близкие

Конечно, почти всех интересует: действительно ли Анна Цивилёва – племянница президента? Женщина обладает незаурядными талантами организатора безотчетных структур и бездоходного бизнеса стоимостью в миллиарды. Но получать убытки в нашей стране, кажется, законом не запрещено, а даже если племянница – что с того? Меня больше интересует творческий путь Сергея Цивилёва. В 2018 году в личной беседе с предпринимателем курорта Шерегеш Вячеславом Черновым некто с голосом губернатора угрожает «топтать и кошмарить» недовольных властью. Упрямый предприниматель записывает беседу на диктофон, я публикую, и формально именно эта публикация стала основанием для возбуждения уголовного дела по статье 272 – неправомерный доступ к компьютерной информации. Следствие сочло, будто я стащил записи из тайных хранилищ ругательств губернатора, тем самым подтвердив подлинность голоса Сергея Евгеньевича.

Еще шесть лет назад издание «Фонтанка» выяснило в своем расследовании, что братья Цивилёвы были учредителями юридической компании «Нортек» вместе с Игорем Соболевским – однокурсником будущего председателя СК Александра Бастрыкина и президента Владимира Путина. Удача преследовала будущего губернатора Кузбасса: в 2007 году он создал компанию «Ленэкспоинвест» вместе с пятью партнерами, среди которых еще один однокурсник президента – Виктор Хмарин. В угольной компании «Колмар» Цивилёв был соучредителем вместе с бизнесменом Геннадием Тимченко, которому приходилось опровергать свою дружбу с президентом.

Его супругу Анну Цивилёву можно было бы назвать современной бизнесвумен, кабы ее миллиардный бизнес работал. Годами держать огромные деньги мертвым грузом – как-то не очень современно. Готов причислить Анну к ярким и стильным первым леди – она отлично одевается, умеет говорить, выходит в свет и танцует с мужем на балах, но кто бы объяснил: чем занимаются общественные организации, которыми она руководит? За такими близкими к власти образованиями в демократических странах принято пристально следить. Многие в Кузбассе считают, что в семье Цивилёвых Анна – безусловный лидер: дескать, она всем и рулила, пока муж работал на публику. Одно могу сказать: лучше пусть миллиардерша придет на должность в правительстве, чем, как это иногда бывает в недружественных странах, должность в правительстве сделает миллиардершу таковой.

Положение лучше губернаторского

На своем посту Сергей Евгеньевич, как у нас говорят, чудил. То придет в гости к депутатам и начнет отчитывать одного из хозяев за неправильную водолазку, то обругает голодающих санитарок и наговорит еще удивительных речей, из-за которых – неслыханное дело! – пришлось удалять со всех площадок трехчасовую пресс-конференцию. Переименование Кемеровской области в «Кемеровская область – Кузбасс», увеличение возраста региона в четыре раза, «конный крестный ход», «парад Дедов Морозов», снова переименование «Кузбасса» (теперь уже в «КуZбасс») – эти выходки стали мемами, не всегда смешными.

Через год после избрания губернатором Сергей Цивилёв наградил жену медалью «За служение Кузбассу», чем изрядно повеселил местных блогеров и журналистов. В мае 2024 года обоим Цивилёвым дали звания «Почетный гражданин Кузбасса», и стало понятно: эпоха великих свершений в регионе заканчивается. Неизвестно, достроят ли Мариинский театр и завершат ли другие грандиозные цивилёвские проекты: культурный кластер, туристический кластер, Шерегеш – как один из пяти ведущих мировых курортов (цитата). Губернатор запомнился постоянным пустословием: в 2019 году он публично пообещал переселить 71 дом жителей Киселёвска с опасной территории на месте бывшей шахты. Предложил готовить документы и чемоданы. Потом передумал и сказал, что вместо переселения устроит в городе праздник – День шахтера. Таких невыполненных обещаний накопился немалый багаж, который необязательно брать в кабинет министра энергетики.

Сергей Евгеньевич оставил регион с рекордной смертностью, растущими долгами и буквой Z в названии. Свое политическое кредо Сергей Евгеньевич сформулировал еще в одном ярком выступлении, тоже записанном на диктофон неугомонными предпринимателями. Он внезапно, как это часто делает, сменил тему и заговорил про Китай: «В 1989 году при поддержке извне для развала Китая в Пекине на главной площади вышли студенты. Их один раз предупредили, другой раз, на третий раз на полной скорости пустили танки по всей площади. Пятьдесят человек погибло, около двухсот ранено. Результат: в Китае полтора миллиарда населения, это номер один экономика мира, про нас говорить не будем…» После этой восторженной речи о насаждении порядка путем наматывания студентов на гусеницы танков в Кемерово построили огромную площадь торжеств с высоким забором.

/Фома Неверов, специально для «Собеседника».