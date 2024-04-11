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Во вторник, в 21:00

Почему Лукашенко сначала казнил, а теперь милует политзеков

На минувшей неделе Александр Лукашенко помиловал еще 30 политзаключенных. Это 23 мужчины и 7 женщин, осужденных за «преступления протестной направленности».

На свободе они не будут совсем свободны – их намеревается контролировать МВД. Сообщается, что все они «подали ходатайство о помиловании, признали вину, искренне раскаялись и дали обещание вести правопослушный образ жизни». Весьма соблазнительно предположить, что внезапная гуманизация Батьки – результат недавнего прилета дронов на территорию Беларуси, но процедура помилования все-таки не так стремительна, как их полет.

Рассказывает политолог Дмитрий Болкунец:

– Процесс освобождения политзаключенных в Беларуси идет уже не первый месяц. С начала июня на свободу вышло около 50 человек, не считая помилованных сейчас. И это стало возможным благодаря очень слаженной позиции Польши в отношении Беларуси, которая выставила Александру Лукашенко ультиматум по вопросу прекращения миграционной атаки на границы.

В начале июля со стороны Польши были предприняты определенные действия, которые стали неким сигналом для Лукашенко. Вся история сводится к тому, что на 33 часа было прикрыто железнодорожное и приостановлено автомобильное сообщение с Республикой Беларусь. С условием, что если Лукашенко не будет освобождать политзаключенных, то все каналы коммуникации Беларуси с Евросоюзом будут полностью перекрыты. Это был мощный удар не только по Лукашенко, но и по Путину и по Китаю, и Лукашенко был вынужден пойти на освобождение политзаключенных.

В качестве дополнительной меры к этому процессу подключились нобелевские лауреаты. Они сделали два обращения в адрес правительства ЕС и Польши, а также было обращение к Лукашенко. Лауреаты призвали его воспользоваться всеми возможными инструментами, чтобы проявить гуманность и милосердие. Батька боится демонстрировать, что он делает это под давлением, но все-таки впервые за 4 года за последние два месяца освобождено уже несколько десятков человек. Предполагаю, что процесс продолжится и число освобожденных будет значительно больше. Возможно, большинство, а может, даже и все будут освобождены еще до президентских выборов.

От редакции. Тем не менее ключевые политзаключенные – Мария Колесникова, Виктор Бабарико и другие – все еще находятся в заключении и о них поступают лишь обрывочные сведения. Так, известно, что состояние здоровья Марии очень плохое. Сейчас она весит всего 45 кг. По данным белорусских правозащитников, на 4 сентября в стране насчитывается 1372 политзаключенных.

Рубрика: Политика

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