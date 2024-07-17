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17.07.2024

Чужие среди своих

В Латвии на три года посадили активистку Елену Крейле, открыто поддерживающую политику и действия России. Она вывешивала в окнах российские флаги, иногда с надписями типа «Путин мой друг».

Крейле публично выражала свою позицию «с помощью предметов одежды». Обвинение вменяло ей оправдание военных преступлений, в том числе совершенных СССР в Латвии.

Прошлой осенью Крейле уже давали условный срок. В России подобных кейсов – огромное количество. И сроки побольше. И да, наша пропаганда кричит про Крейле, не замечая российских политзаключенных. Но сейчас хочется сказать не об этом. Пора бы перестать радоваться посадкам «врагов» там или тут, а признать, что есть большое число людей, оказавшихся в положении «чужой среди своих». И там, и тут эти люди несчастны и расплачиваются тюрьмой за свои, как они считают, праведные взгляды. А человек должен жить там, где ему хорошо.

Мы наслышаны об «обменных фондах», формирующихся из посаженных граждан «недружественных» стран. Но эти истории касаются каких-нибудь шпионов или подобных личностей, важных для сильных мира сего. А ведь назрел разговор о возможности «народной» миграции. Об этом грустно говорить, ведь все люди сделаны из одного теста, а отъезд из родных мест – всегда большая драма. Но политики поляризуют людей, и не всегда наши представления о добре и зле совпадают с представлениями тех, кто контролирует территорию нашего пребывания. Кроме того, у политиков комплексы: а ну как выяснится, что желающих сбежать с их стороны «берлинской стены» больше, чем с «вражеской»?

Эмиграция сопряжена не только с тем, что ты оставляешь родину, друзей и близких. Есть вещи более прагматичные и бытовые – покупка недвижимости, медстраховка, отсутствие паспорта, разрешение на работу на новом месте. Не пора ли устроить обмен несогласными гражданами? Но только добровольный и с «полным соцпакетом». Раз уж дружелюбного мира без границ упертые политики своих граждан лишают, пусть хотя бы инакомыслящих от тюрьмы избавят.

/Константин Баканов.

Рубрика: Общество

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