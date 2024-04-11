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Во вторник, в 20:12

Идеальные дебаты

Будет большим «баяном» напоминать, что Владимир Владимирович никогда не участвовал в дебатах. Но возможно, мы скоро увидим его и в этой ипостаси.

Фото: АГН "Москва"

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов

Вот губернатор и он же «главный» кандидат в губернаторы Санкт-Петербурга Александр Дмитриевич Беглов тоже толком никогда этого не делал. И вдруг блестяще выступил на предвыборной дискуссионной площадке. Оказалось – ничего страшного! Но были, конечно, нюансы. Любой условный Сергей Марков просто и доходчиво вам объяснит, почему конкретный ВВП не ходит на дебаты. Он, не поверите, не желает делиться своим высоченным рейтингом с потенциальными оппонентами. Но вот Александр Беглов сумел и поучаствовать в дебатах, и ни капли остатков рейтинга не разбазарить.

Дебаты в рамках губернаторской гонки в Питере пытались провести многократно. Первые даже удались – на них кандидаты от «Коммунистов России» и «Зеленых» наперебой хвалили отсутствующего Беглова. Но потом что-то пошло не так. 26 августа кандидаты должны были обсуждать свои программы на «Радио России», но никто не пришел, и слушателям рассказали про фестиваль света в Гатчине. На следующий день в эфире «России 1. Санкт-Петербург» тоже не задалось, и зрителям пришлось смотреть новости криминала, потому что опять никто не пришел. А в третий раз, 28 августа, на телеканале «Санкт-Петербург» дебаты неожиданно все-таки состоялись – на них таки явился сам действующий губернатор Беглов!

Зрелище было поистине захватывающим: участник дебатов в полном одиночестве перечислил свои достижения на губернаторском посту. В частности, рассказал о росте доходов бюджета и вроде как никого в этот раз не обозвал «противными». Формат дебатов вышел идеальным. Их единственный участник умудрился даже поспорить с оппонентами, прокомментировав их отдельные высказывания, тщательно подобранные ведущим. К сожалению, видео эпичной предвыборной битвы нигде не сохранилось. Теперь очень ждем на дебатах Владимира Владимировича. Идеальный формат найден!

/Надежда Гужева.

Рубрика: Политика

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