Что там решила ООН – нам нипочем

Чуть ранее Совбез ООН обсудил попадание ракеты в киевскую больницу «Охматдет». В России оба события прошли практически незамеченными.

За резолюцию проголосовали 99 стран из 192, включая Турцию, Сербию, Словакию и Венгрию, которые российская пропаганда представляет чуть ли не дружественными странами. Против были Беларусь, КНДР, Бурунди, Куба, Мали, Никарагуа, Сирия, Эритрея и, разумеется, Россия. Остальные воздержались. Российские СМИ если написали об этой новости, то ограничились в основном сухой констатацией фактов, изредка приводя мнения экспертов о незначимости резолюции.

«Кто бы там что ни принял, это противоречит Конституции Российской Федерации, которая имеет абсолютный приоритет над любым другим нормативным актом любого государства или любой международной организации. То есть для нас это не имеет никакого смысла, – привели «Известия» слова зампреда комитета Совета Федерации по международным делам Андрея Климова. – Все это всего-навсего продолжение информационной войны против России заокеанской империей лжи с помощью их киевских марионеток».

Еще меньше писали о заседании Совета Безопасности ООН, созванном по просьбе США, Великобритании, Франции, Словении и Эквадора. На нем обсуждали ракетный удар по больнице «Охматдет». Российская сторона уверяет, что медцентр пострадал в результате работы украинской системы ПВО, и все остальные версии отвергает как дезинформацию. В то время как большинство участников с российской версией не согласны. На мнение международных организаций в России давно уже перестали обращать внимание. Мы строим многополярный мир, а значит, у каждой страны должна быть своя точка зрения. Но почему-то при этом забывается, что в международных организациях представители стран как раз и состоят. И во многих случаях большинство из них, как, например, в требовании отвода российских войск с ЗАЭС, выражают отличную от российской позицию. Видимо, все игры в многополярность заканчиваются там, где начинаются интересы Кремля.

/Данила Ноздряков.