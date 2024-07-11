Женская доля

Впрочем, в тени Гуля Кочарова оставалась только до этого года. Сразу после новогодних праздников, 10 января, она стала единственным учредителем загадочной новороссийской фирмы «Сервер» – с девятью сотрудниками в штате, годовой выручкой меньше четверти миллиарда рублей и смешной по олигархическим меркам среднемесячной зарплатой в 494.200 рэ. Основной вид деятельности – складирование и хранение.

Вот только чем на самом деле занимается эта структура и кто ею владеет – уже тайна. Сейчас список учредителей фирмы официально засекречен Федеральной налоговой службой России. Даже контактные данные скрыты. Но от «Собеседника» так просто не скроешься.

– Откуда у вас этот телефонный номер? – первым делом поинтересовалась директор «Сервера» Елена Шилова. – Вы что, не понимаете, куда звоните! Если информация засекречена – это не просто так. И не звоните по этому номеру больше, все равно ничего не скажу.

Ну что ж, пришлось всё узнавать самим.