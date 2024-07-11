Женская доля
ФНС засекретила бизнес племянницы Алишера Усманова: он может быть связан с оборонкой
8 мая 2013 года. Раннее утро. Центр Ташкента. Улица Навои. Пустая дорога. Мчащийся на полной скорости красный Ford Mustang внезапно врезается в ограждение. Автомобиль восстановлению не подлежит. Жизнь и здоровье водителя – тоже. О причинах трагедии до сих пор ходят разные слухи...
За рулем иномарки был резидент Швейцарии Бабур Усманов, потенциальный наследник миллиардера Алишера Усманова, сын его брата Баходира. Впрочем, у бизнесмена осталось еще несколько племянников и племянниц, которым он может передать свою огромную финансово-промышленную империю. Одна из претенденток – Гульноз Кочарова. Именно ее семья вошла в основной российский актив Усманова – «Металлоинвест».
Секретный «Сервер»
Гульноз – единственная дочь сестры Алишера Усманова Гульбахор Исмаиловой. Той самой, для которой миллиардер строил скандальную усадьбу на Рублевке (ее он потом передарил фонду, связанному с тогдашним президентом Дмитрием Медведевым).
Вообще-то у Гульноз еще есть два брата, которые тоже могли бы получить свою наследственную долю, но их на «Металлоинвест» Усманов поставить, видимо, не решился. Старший из них – Санжар Исмаилов – обвинялся, например, в нападении на модель Playboy Астрид Файчи, да и младший – Сарвар – стоял перед британским судом за нанесение телесных повреждений. Конечно, и сам Алишер Бурханович не без криминального прошлого, но теперь он пытается создать себе имидж респектабельного на международном рынке человека, поэтому уголовный бэкграунд племянников не может его не тяготить.
С другой стороны, Гульноз все-таки женщина и по восточным традициям на роль главы семейного клана тоже не тянет. Другое дело – ее супруг Вахтанг Кочаров. Именно он вместо жены вошел в состав совета директоров усмановского «Металлоинвеста». Самой племяннице Усманова, как выяснил «Собеседник», формально досталось там скромное место на символической официальной зарплате в одной из дочерних компаний холдинга – фирме «Транссервис», которая отвечает за транспортное обслуживание промышленной империи миллиардера.
Форменный киприотизм. Со своим будущим супругом Вахтангом Кочаровым Гульноз Исмаилова познакомилась во время учебы на факультете международного бизнеса и делового администрирования МГИМО, после чего карьера ее мужа пошла в гору. В гору – и в буквальном смысле тоже. После свадьбы Кочаровы решили переехать в Альпы и обосновались в швейцарском кантоне Цуг, где были зарегистрированы в роскошном шале с видом на озеро. Теперь они – многодетные родители с паспортами солнечного Кипра. А документы на своего первенца Бурхана они, кстати, оформляли в Дубае. Парень уже достиг призывного возраста, но, как можно догадаться, армия его пока не дождалась.
Впрочем, в тени Гуля Кочарова оставалась только до этого года. Сразу после новогодних праздников, 10 января, она стала единственным учредителем загадочной новороссийской фирмы «Сервер» – с девятью сотрудниками в штате, годовой выручкой меньше четверти миллиарда рублей и смешной по олигархическим меркам среднемесячной зарплатой в 494.200 рэ. Основной вид деятельности – складирование и хранение.
Вот только чем на самом деле занимается эта структура и кто ею владеет – уже тайна. Сейчас список учредителей фирмы официально засекречен Федеральной налоговой службой России. Даже контактные данные скрыты. Но от «Собеседника» так просто не скроешься.
– Откуда у вас этот телефонный номер? – первым делом поинтересовалась директор «Сервера» Елена Шилова. – Вы что, не понимаете, куда звоните! Если информация засекречена – это не просто так. И не звоните по этому номеру больше, все равно ничего не скажу.
Ну что ж, пришлось всё узнавать самим.
Племянница впала в «Транс»
Судя по списку учредителей, изначально компания «Сервер», основанная в 2010 году, входила в промышленную империю «Еврохим» другого миллиардера – Андрея Мельниченко – и занималась логистикой: складированием и перевозкой продукции его химического производства. Однако спустя несколько лет собственник и руководство фирмы поменялись. Хоть формально она к «Металлоинвесту» отношения не имела, но около пяти лет ею владел персонально Вахтанг Кочаров, муж племянницы Усманова.
А осенью 2021 года, кроме этого мужа, у «Сервера» появилась и «дочка» – ООО «Карго Фер-Транс». На странице корпоративного сервиса Группы компаний «Металлоинвест» (официальное сокращение – МКС) это ООО указано в числе полусотни других ключевых партнеров холдинга Усманова. Причем, как выяснил «Собеседник», партнер этот оказался настолько близким, что даже зарегистрирована компания оказалась не где-нибудь, а в офисном здании «Металлоинвеста» в Крылатском, этажом ниже фирмы «Транссервис», где была трудоустроена Гульноз Кочарова.
– Где удалось получить юридический адрес, там и зарегистрировались. – Гендиректор «Карго Фер-Транса» Сергей Кулаков отрицает аффилированность фирмы с холдингом Усманова и даже уверяет, что сам не знает, кто является собственником материнской компании «Сервер» (то есть его конечным работодателем). – Да, контракты с «Металлоинвестом» у нас есть, но не только с ним. У нас вообще 250 договоров на железнодорожные перевозки грузов: руда, уголь… А откуда у вас мой номер телефона?
Контакты «Карго ФерТранса» также засекречены, а сайт не работает, что весьма странно для крупной публичной компании с миллиардными оборотами. Хотя и этому «Собеседник» нашел объяснение.
С весны 2022 года – после отказа поставщиков из Казахстана снабжать сырьем российский оборонный комплекс – Магнитогорский металлургический комбинат (ММК) решил нарастить закупки железорудного сырья у структур Алишера Усманова и его партнеров. Судя по арбитражным делам, «Карго Фер-Транс» поставляет руду как раз на ММК. Сергей Кулаков это подтвердил. Из полученной руды металлурги изготавливают броневые листы для производства российской военной техники, которая затем отправляется на Донбасс.
Лихач тоже в деле. 16 апреля, накануне засекречивания данных о «Сервере», деловым партнером Гульноз Кочаровой по фирме стала Елена Лихач, бывшая жена депутата Госдумы Андрея Скоча, вместе с которым Алишер Усманов и выстраивал свою бизнес-империю. Ну, как жена... Весной 2022-го, когда Скоч попал под санкции, Лихач объявила о разводе с ним, хотя, судя по декларациям депутата, они в официальном браке не состояли, то есть формально и развестись не могли. Но от санкций это заявление ее тогда спасло. Так что нынешняя секретность, маскирующая близость Елены Лихач и к Скочу с «Металлоинвестом», и к оборонке, женщине тоже на руку.
Это в какой-то мере объясняет засекречивание бизнеса Гульноз Кочаровой. В «Металлоинвесте» на вопрос «Собеседника» о подноготной такой скрытности не ответили, но в настоящий момент адвокаты Усманова пытаются в заграничных юрисдикциях снять санкции с него и с членов его семьи (включая его племянницу), стараясь доказать их непричастность к Кремлю и к событиям на Украине. Поэтому информация о том, что племянница миллиардера может быть хотя бы косвенно лично причастна к происходящему, вряд ли пойдет на пользу и ей, и всему клану.
/Олег Ролдугин.