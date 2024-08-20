«Курский соловей» долетел до Москвы

Некогда хваленая оборонительная линия в Курской области не смогла сдержать не только украинские войска, но и местных пильщиков бюджета. Даже для них эта линия оказалась недостаточно красной: миллиарды бюджетных рублей были потрачены. А на что?

Зато бывший губернатор Курской области Роман Старовойт после возведения этой пунктирной линии улетел на повышение в Москву – стал целым министром транспорта. А его бывший зам Алексей Смирнов, также причастный к скандальной стройке, занял в курской администрации место шефа.

В связи с этим «Собеседник» решил поближе присмотреться к этим чиновникам. Точнее, к семейным гнездам, которые свили «курские соловьи».

Новое о Старовойте

В середине декабря 2022 года Соединенные Штаты внесли в санкционный список сразу нескольких российских губернаторов. В том числе губернатора Курской области Романа Старовойта. Тогда же Старовойт как бы невзначай публично объявил о своем разводе с женой. Который, по его словам, состоялся еще год назад:

– К сожалению, в конце прошлого года мы с моей супругой приняли решение развестись…

Светлана Старовойт

При этом собственной роскошной недвижимости на момент развода у губернатора почти не оказалось. Даже семейная 165-метровая квартира за 50 миллионов рублей на Малоохтинском проспекте в Петербурге, прямо на берегу Невы, в доме, из окон которого видно Смольный, и та оказалась оформлена не на самого губернатора, а на его супругу и дочерей. Это по официальной декларации Старовойта.

Дом на Малоохтинском проспекте в Петербурге

Вот только, по информации «Собеседника», в Москве семья чиновника обосновалась уже в обход всяческих деклараций. В многочисленных базах данных столичным адресом экс-губернаторши Светланы Старовойт указан ЖК «Панорама» на Красной Пресне. Это элитный комплекс клубного типа, возведенный в стиле Hi-Tech с полностью остекленным фасадом.

ЖК «Панорама» на Красной Пресне

На каждой лестничной площадке – только по одной квартире. Больше там и не поместится. Площадь указанной в базах квартиры – 345 квадратных метров. Стоимость – около 300 миллионов рублей. Формальным собственником с 2015 года выступала офшорная компания One Atlantic Inc. В конце прошлого года квартира, по данным Росреестра, продана. И кто там жил, можно только гадать.

При этом одна из дочерей Романа Старовойта в последнее время выкладывает в соцсеть фотографии из другой локации: из трехэтажного особняка с башенкой в КП «Береста» рядом с МКАД (КП известен тем, что там живет Филипп Киркоров).

КП «Береста»

Его площадь может достигать почти 1000 м2 , а стоимость – до полумиллиарда рублей. Вплоть до марта этого года хозяева 10 лет владели особняком через ЗПИФН «Фонд – Городская недвижимость» (такие фонды используют, чтобы скрыть истинного владельца собственности) и только недавно переоформили долю на засекреченное физическое лицо. При этом после таких формальностей дочь чиновника продолжила выкладывать оттуда свои снимки (последний датирован 24 июня).

Один из старых снимков

Может, экс-жена Старовойта – успешная бизнесвумен и без мужа может себе такое позволить? Давайте посмотрим. Как ИП Светлана Старовойт встала на учет лишь в 2016 году, в 2017-м основала фирму «Сказкадариум», а в 2019- м зарегистрировала товарный знак Piccolo School, под брендом которого в элитном ЖК «Итальянский квартал» открыт частный детский сад. Вот только по документам Центр развития ребенка «Сказкадариум» нередко показывает убытки (по данным СКРИН, 12 миллионов за прошлый год).

Piccolo School

Откуда тогда у семьи экс-губернатора взялись деньги на такую недвижимость, его экс-жена так «Собеседнику» и не рассказала. Вместо ответа прислала только ссылку на статью УК «Клевета», хотя сам факт своей причастности (и, главное, бывшего мужа) к многомиллионной собственности почему-то не опровергла.

У Смирнова есть «Отрада»

Одна из дочерей Романа Старовойта увлекается конным спортом. Занимается и в конно-спортивном клубе «Отрада» под Красногорском (это рядом с «Берестой»).

Дочь экс-губернатора

И так уж случилось, что прямо на территории этого КСК расположен элитный загородный комплекс «Отрада», который, как выяснил «Собеседник», облюбовала семья бывшего заместителя Старовойта и нынешнего врио губернатора Курской области Алексея Смирнова.

Строго говоря, дом Смирнова расположен и в Курске, на улице Тускарной. Аккуратный коттедж на 299 м2 , оформленный на него и супругу Елену. Миллионов эдак за 50.

Дом врио в Курске

Но вот квартиры чиновника... Квартирный вопрос подкачал. Квартиры курского губернатора, точнее, его жены Елены «Собеседник» нашел в Красногорском районе Подмосковья. В той самой «Отраде».

Елена Смирнова

Слово риелторам: «Поселок Отрада Вилладж расположен на территории частного конного клуба и загородного парка Отрада в окружении лесного массива. Закрытая охраняемая территория и уникальный ландшафтный дизайн создают атмосферу загородной резиденции. Архитектурное решение в скандинавском стиле: строгие линии подчеркнуты контрастом темной древесины и светлого кирпича и дополнены стеклянными плоскостями балконов. Высокие потолки и огромные окна наполняют квартиру воздухом и светом». Это про тот самый дом, в котором находится одна из квартир, оформленных на жену врио губернатора.

Фото «Отрады» на сайте объявлений

В том же доме, только этажом выше, прямо сейчас продают квартиру той же площади, что у Смирновой, – 171,9 кв. м. Цена вопроса – 97 миллионов рублей. При этом в последней обнародованной декларации нынешнего врио годовой доход его супруги указан в размере скромных 250 тысяч. А ведь у Смирновых в «Отраде» это даже не единственная квартира. Впрочем, получить комментарий женщины об источнике семейного благосостояния тоже не получилось.

Также не получилось уточнить и судьбу старшего сына чиновника – Ярослава. На днях парню как раз исполнилось 18. Ведь интересно, пойдет ли он в армию срочником, родной регион защищать, или это почетный долг детей простых смертных, а сын чиновника найдет себе «Отраду» и в более комфортном Подмосковье?

/Олег Ролдугин.