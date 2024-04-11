Доброволец «Техас» исчез без следа

Рассел Бентли – он же «Техас» – американец, который женился на русской и переехал в Россию, получив гражданство и прописавшись в Донецке. С декабря 2014 года участвовал в боевых действиях на Украине. Занимался в ДНР организацией гуманитарной помощи. Также Рассел записывал репортажи на английском языке для американской аудитории и обзоры для радио Sputnik. В апреле этого года Рассел пропал. По словам его обеспокоенной жены, муж исчез после того, как отправился освещать события обстрела Петровского района Донецка. Супруга заявила о возможном похищении Рассела. Она опасалась, что дело могут замять из-за отсутствия тела мужа, которое так и не нашли.

До недавнего времени новых сведений не поступало, все было тихо, шло расследование, о причастных к исчезновению никто не заявлял. Но оказалось, что подозреваемые есть и с ними разбираются. Недавно жена и сестра задержанных в связи с этим делом обратились к президенту с видеопросьбой посодействовать и «отпустить ребят». Ольга Иорданова, жена Андрея Иорданова – старшего лейтенанта, командира танковой роты 5-й бригады, и Ирина Мальцева, сестра Владимира Бажина – старшего лейтенанта танковой роты 5-й бригады имени Захарченко – заявили, что во время удара ВСУ на месте прилёта оказался американец, «который говорил на английском языке и размахивал оружием», за что «наши ребята его задержали».

В прессе возникали подозрения, что Рассела могли увезти с целью шантажа, возможно, пытать, а когда он умер, уничтожить тело. Редактор издания «Русский час» Александр Коробко заявлял, что Рассела Бентли могли похитить, ошибочно приняв его за шпиона. Родные задержанных по делу переживают. «Следователь необоснованно посадил ребят в изолятор, не дает нам ни увидеться, ни что-то передать, не объясняет, почему они там сидят. Их пугают, чтобы они отказывались от адвокатов. Пугают тем, что им грозит пожизненный срок», – говорит Ольга Иорданова. Основания переживать есть: если Рассела действительно убили – кому-то придется отвечать. Исчезновением и вероятным убийством Рассела занимаются следователи Главного военного управления СК РФ.

/Марина Суранова.