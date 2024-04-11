Звуков все меньше, но «Камертон» звучит

Лауреатами этого года стали одна газета, один фотографи две мамы.

«Камертоны» ежегодно вручают 30 августа – в день рождения Анны Степановны. В этом году ей исполнилось бы 66 лет. Премию присуждают «за выдающиеся достижения в области защиты прав человека, за мужество и последовательность в отстаивании принципов свободы слова, за честность, достоинство, гражданскую ответственность и человеческое сострадание».

В 2024-м победы в особой номинации «За любовь и смелость» удостоили Людмилу Ивановну Навальную и Аллу Владимировну Абросимову – маму Алексея Навального* и маму Юлии Навальной*. Слушая рассказ о том, через что пришлось пройти этим женщинам, в зале не смогли сдержать слез. Процессы над Навальным*, как и над многими другими политическими заключенными, запечатлела своей фотокамерой награжденная «за портреты времени» 38-летняя фотожурналистка Александра Астахова. Ее глазами мы видели в судебных «аквариумах» и клетках и лауреатов прошлого года – Женю Беркович* и Светлану Петрийчук*, посаженных на 6 лет, и увидим тех, чьи суды нам еще предстоит переживать.

- Совсем скоро начнется разбирательство по существу над адвокатами Вадимом Кобзевым*, Алексеем Липцером*, Игорем Сергуниным*, над нашими коллегами – журналистами Тоней Фаворской*, Константином Габовым*, Сергеем Карелиным*, Артемом Кригером*, – напомнила собравшимся Александра Астахова. – Там бы очень пригодилась журналистская солидарность!

«Акулам пера», ставшим политзэками, и солидарности с ними посвятил свою речь и Олег Ролдугин – главный редактор «Собеседника». Наше издание удостоилось статуэтки в виде вилочного камертона в номинации «За сохранение. Печатная аномалия в непечатное время». Олег Владимирович говорил о барнаульской журналистке Марии Пономаренко (ей за публикации дали 6 лет), истязания которой в неволе достигли таких пределов, что она готова наложить на себя руки, об основателе алтайской газеты «Листок» Сергее Михайлове, которого накануне за его посты приговорили к 8 годам, о том, что мы обязаны их и многих других спасать и поддерживать.

/Елена Мильчановска.

* Власти РФ считают террористом и экстремистом.