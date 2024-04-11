Старик и море… любви

Заломив обе руки и выкрутив пальцы, они вытолкнули старика из салона автобуса, обидевшись на какие-то его слова в подслушанном разговоре и связав их с политикой. «Собеседник» узнал, как дела у избитого пенсионера и движется ли возбужденное по совершенному в отношении него преступлению уголовное дело.

– Вы озаглавили первую заметку про меня «Старик и горе», а теперь, если хотите, можно подать так: «Старик и море… людской любви», – смущенно говорит «Собеседнику» Дмитрий Павлович Гринчий. – Неравнодушные россияне со всех уголков страны помогли мне материально – переводами на карточку, а еще гражданские активисты купили новенький компьютер и, самое главное, настроили на нем мой любимый ютуб так, что он работает, как раньше! Прочел там тысячи комментариев в мою поддержку под тем самым видео с избиением. Что тут скажешь… Те, кто меня прилюдно избил – подонки, нелюди! Били в мою грудь локтем с такой силой, что она ощутимо болит до сих пор. И спину ломит от боли. Эти выродки отняли у меня несколько лет жизни. В моем-то возрасте… А я ведь ни на кого не кидался и никого не оскорблял. И не сопротивлялся. Не поднял ни на кого не то что кулак – даже ладонь в ответ. Просто не смог – не физически, а морально. Удивительно, что ни суд, ни следствие тоже ничего не могут поделать с хулиганами: они оба – и отец Александр Головнин, и его сын Михаил – так и разгуливают на свободе. Мера пресечения им не избрана.

– На сегодня в рамках дела, возбужденного по статье 213 УК РФ «Хулиганство», только Гринчия допросили как потерпевшего, – сообщил «Собеседнику» его адвокат Оскар Черджиев. – И он прошел судебно-медицинскую экспертизу для установления степени тяжести вреда, причиненного его здоровью.

– Но больше, чем от полученных травм, я страдаю душевно, – продолжает Дмитрий Павлович. – У меня душа болит за страну!!! В России начиная с Октябрьской революции уничтожают лучшую часть ее населения. Чего только люди без образования, без воспитания, какой-либо морали не писали на других, какие только поклепы не сочиняли, чтобы возвыситься самим за счет посадки тех, кого они бессовестно и жестоко оклеветали. И вот три последних года это повторяется вновь и вновь… Это самая болезненная тема для моего сердца!

/Елена Мильчановска.