В Госдуме диагностирована вспышка родильной горячки

Как минимум полгода что ни день, то новые предложения по рационализации и развитию социального животноводства – в другие термины эта родильная истерика уже не укладывается.

На днях глава думского «семейного» комитета Нина Останина предложила провести «специальную демографическую операцию», начав с Дальнего Востока. Что именно она собралась там делать с людьми, осталось неясным, но она пригрозила обратиться в правительство с идеей создания единого центра подготовки демографов. В общем, затея явно провальная. Отмечу еще, что это та же самая Нина Останина, что днями ранее сообщила: 20 процентам российских семей с детьми не хватает денег на уплату налогов, одежду и прочее жизненно необходимое. Впрочем, если бы только у нее не складывалось два и два, страна была бы совсем другой.

Коллеге Останиной по Госдуме и комитету, единоросске Татьяне Буцкой пришла идея «взять шефство над семьями и заставить их рожать». Фразеологизм «держать свечку» заиграл новыми красками. Буцкая заявила о готовности лично взять под свой контроль «любую семью, которая готова родить ребенка, но сталкивается с проблемами...» Что ж, когда в каждой спальне появится по единороссу – контролеру фертильности населения с помпой для эрекции в одной руке и с огнестрелом в другой (так можно добиться гораздо большего, чем простыми увещеваниями и пропагандой), – наша знаменитая демографическая яма стремительно преобразится в черную дыру.

Буцкая, однако же, не унимается и фонтанирует идеями, от которых Олдос Хаксли, вероятно, уже превратился в небольшую ТЭЦ. Она потребовала от бизнеса отчитываться о рождаемости среди сотрудников и установить в компаниях KPI – детеныш в год как минимум. Граждане, видимо, должны переквалифицироваться в муравьиных маток, плодясь согласно Ветхому Завету. В общем, следим, что они еще придумают и – главное – что реализуют. Что-то подсказывает: будет безумно интересно.

/Надежда Гужева.