Так ли все трагично, как пишет пресса, комментирует политолог Сергей Марков:

– Я бы сказал, и да и нет. Просто как наша публика воспринимает Байдена и как американская – огромная разница. Потому что наши федеральные СМИ всегда выдергивают моменты, где он зависает, как-то невнятно говорит, что у наших людей вызывает недоумение: как можно человека в прострации избирать президентом. Но это выборочные вещи. На самом же деле 90% времени Джо Байден абсолютно нормальный и только 10% времени ведет себя как-то неадекватно. Именно поэтому сейчас и Барак Обама, и Билл Клинтон, и супруга Байдена говорят: нет, все эти разговоры – ни о чем. Да и у любых других кандидатов от Демпартии рейтинг ниже, чем у него. Это – с одной стороны.

С другой – дебаты показали, что у Байдена действительно есть серьезные физические и ментальные проблемы. Все надеялись, что его к ним подготовят, в том числе и с медицинской точки зрения. А оказалось – нет, не подготовили. Его сторонники надеялись, что он все-таки выступит несколько лучше, а он выступил несколько хуже, чем обычно. Да, после было сказано, что он в этот день был простужен, но я думаю, что это неправда. И сторонники Байдена – миллионы людей – рыдали, глядя на него. Полагаю, они думали, что пресса преувеличивает его состояние, а теперь поняли: нет. Демпартия пока что не высказывалась о намерении сменить кандидата, но, думаю, это еще может произойти.

Хотя с подобным имеется ряд проблем, прежде всего – пока кандидата у них нет. Та же Мишель Обама просто не хочет выдвигаться. Ряд других не имеют национальной известности. То есть очевидных кандидатур нет, и они считают, что любой другой кандидат, даже с учетом большой кампании, не сможет набрать больше голосов поддержки, чем Байден. Хотя, безусловно, сложившаяся ситуация открыла окно возможностей для третьих кандидатов – Кеннеди-младшего и других. Уже видно, как все они оживились и дальше будут искать способы проявить себя, чтобы попасть на радары руководства партий и чтобы про них, возможно, сказали: «Да, вот этот парень имеет шанс завалить Трампа!»

/Сергей Марков, политолог-американист.