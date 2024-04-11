«Москва против ЕР»

Напомним, что битва за него идет горячая и ряд победителей 2019 года были признаны иноагентами и затем лишены пассивного избирательного права. Другие сильные кандидаты сняты либо в процессе регистрации, либо даже уже после нее. Борис Надеждин запустил телеграм-бот, в котором москвичи могут проголосовать за наиболее симпатичных им кандидатов в своих округах и выбрать тем самым сильнейшего, за которого и проголосуют в сентябре. О кампании «Собеседник» расспросил Бориса Надеждина.

– Борис Борисович, если 5 лет назад борьба с ЕР была еще довольно успешной, то как с ней бороться в 2024 году, когда даже кампании как таковой нет и ни один нормальный кандидат не допущен?

– Поскольку уже пошла утечка, то скажу, что мы ведем переговоры с лидерами парламентских партий о том, чтобы все-таки договориться о каких-то единых кандидатах. В начале прошлой недели я написал всем письма, что если не договориться об общих кандидатах, то победит одна ЕР – так чисто математически получается. И нужно договориться хотя бы в части округов, чтобы поддержать наиболее перспективных кандидатов. Для этого мы и создали наш бот, чтобы выяснить, какие кандидаты не от ЕР имеют больше шансов на избрание.

– В трех или четырех округах Москвы единороссы не выдвигаются. Как мне кажется, это и есть уже «договоренные» округа, где изберутся кандидаты от парламентских партий для имитации демократического процесса.

– Не совсем так, о чем я тоже писал лидерам партий. Мэрия решила: есть 45 округов, в 38 пройдут «правильные» кандидаты, среди которых, кстати, есть два самовыдвиженца, поддерживаемых мэрией. А еще в нескольких округах они допускают пару кандидатов от КПРФ или ЛДПР. Короче, если не пытаться противостоять этой схеме мэрии, то все вместе парламентские партии получат 7 мест. По двое от старых партий и один «новолюд». Но если сделать, как я предлагаю, каждая из этих партий может получить 5, а может и 10 кандидатов! Пока мы имеем реакцию только от одной партии, остальные «думают».

/ Надежда Гужева.