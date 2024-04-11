Всё для фонда! Все для победы?
Близкий к Дмитрию Медведеву фонд «Дар» потратил на борьбу с Украиной около двух миллиардов рублей. Это меньше, чем на содержание загородных элитных резиденций и прочие расходы близкого к экс-президенту России фонда.
Медведев и «Бутылочка»
В середине марта в Санкт-Петербурге прощались с актером Алексеем Четвертковым. Ему было всего 58 лет, и 40 из них Алексей посвятил сцене, играя то Гришку Отрепьева, то царя. В его карьере были и «Борис Годунов», и «Сказ про Федота-стрельца, удалого молодца», и другие спектакли. И даже роли в кинолентах, первая из которых – в нашумевшем в перестройку фильме «Взломщик» с Костей Кинчевым в главной роли.
С 1982 года Четвертков работал, или, как говорят, служил, актером петербургского театра «Глагол». А с 2013 года он же параллельно возглавлял еще и Фонд поддержки социально значимых государственных проектов. Тот самый «Соцгоспроект», на который сегодня оформлено скандальное 2822-метровое шале на Рублевке. Это имение в подмосковном селе Знаменское летом 2010-го досталось «Соцгоспроекту» в подарок от миллиардера Алишера Усманова. И 10 лет этим имуществом управлял Алексей Четвертков. Между прочим, однокурсник Дмитрия Медведева. А председателем наблюдательного совета его фонда стал Илья Елисеев, другой однокурсник Медведева.
Лишь за несколько месяцев до смерти, около года назад, Четвертков из-за болезни покинул пост главы «Соцгоспроекта». Как обратил внимание «Собеседник», его место занял Всеволод Валерьевич Кожокарь, которому на тот момент было 27 лет и который в силу возраста просто не мог быть медведевским однокурсником. Зато угадайте, чьим однокурсником был его папа? Ну конечно, Дмитрия Медведева (в столице Всеволод жил в одной квартире со студенческим приятелем Медведева Валерием Кожокарем, так что все совпадения по ФИО исключены).
О степени близости однокурсников говорит тот факт, что Кожокаря-старшего Медведев, став президентом, сперва повысил с должности заурядного замглавы районного УВД Петербурга сразу до начальника Главного управления МВД России по ЦФО, а затем личным указом назначил аж заместителем министра внутренних дел всей страны. Теперь сын именно этого приближенного Медведева присматривает за бывшим усмановским особняком.
Как именно используют особняк – до сих пор непонятно. Однако в социальной сети «Мой мир» Всеволод Кожокарь, он же Mr Seva, подписан на группу «О любви, сексе и... всякой всячине». Он же установил там на своей странице игры «Идеальное свидание», «Целуйся и знакомься» и «Видеочат Бутылочка». Что еще нужно для «поддержки социально значимых государственных проектов»?
«Правда» с секретом
«Соцгоспроект» напрямую связан с фондом «Дар», наблюдательный совет которого тоже возглавляет Илья Елисеев. Ту же должность Елисеев занимает в связанных с «Даром» фонде «Градислава» (владеет усадьбой в Плесе, где отдыхает Медведев) и Фонде поддержки зимних олимпийских видов спорта (на ФПЗОВС оформлено шале в Красной Поляне, где Медведев катается на лыжах). А в прошлом году к коллекции однокурсника Медведева добавился еще один фонд – «Наша Правда», который к элитной недвижимости отношения уже не имеет.
«Наша Правда», название которой почерпнуто из статьи Дмитрия Медведева об итогах 2022 года, зарегистрирована в одном офисе с «Градиславой», и руководит ею Александр Бровченко, старший брат Сергея Бровченко, гендиректора ФПЗОВС, который в «Нашей Правде» числится менеджером по закупкам. Связь с фондом «Дар» здесь даже и не скрывают. Но занимается «Наша Правда» не просто организацией досуга Дмитрия Медведева, а тем, чем он озабочен в своем канале в телеграме – борьбой с Украиной. Хотя связь с Медведевым «Дар» упорно отрицает, но борьба у них все же общая.
Как сказано на сайте фонда, это проект, «направленный на поддержку военнослужащих и граждан на территории СВО». В его рамках приближенные Медведева уже потратили около 2 млрд рублей, поставляя в войска оптические прицелы, радиостанции, авто мобили и главным образом дроны. В этом году фонд даже учредил «Центр беспилотных систем и технологий», расположенный в столичной штаб-квартире «Единой России» в Банном переулке. Партнером «Нашей Правды» по созданию беспилотников стал Промсвязьбанк, который возглавляет Петр Фрадков, сын экс-премьера и бывшего главы СВР Михаила Фрадкова.
Вот только эта помощь армии рассчитана исключительно на своих. Никаких реквизитов для перечисления в него пожертвований простыми патриотично настроенными гражданами на сайте НКО нет вообще. Получается, будто у элиты – своя Правда. Даже очень своя: в ежемесячных отчетах о тратах нарисованные суммы пожертвований не совпадают ни с теми, что указаны в итоговых документах, обнародованных самим фондом, ни с суммой из годового отчета, поданного им в Минюст.
А после того, как «Собеседник» направил в «Нашу Правду» письменный запрос с просьбой прокомментировать нестыковки, фонд вообще перестал публиковать любую финансовую отчетность. «Правда» оказалась с секретом.
Не «Даром» единым
Если новости о передаче «Нашей правдой» техники военным регулярно транслируют в теленовостях, то другие расходы фонда «Дар» внимание федеральных СМИ привлекают куда меньше. А они того стоят, поверьте.
Взять, например, тот же «Соцгоспроект» (усадьба на Рублевке). Если в 2021-м он потратил 437 млн рублей, то в 2022-м, после начала военных действий, уже 511 млн, а в 2023-м – 568 млн. Ни санкции, ни события на Донбассе не умерили рублевские аппетиты. Впрочем, Фонд поддержки зимних олимпийских видов спорта (шале в Красной Поляне) в прошлом году на уставные цели выделил и того больше – 1 млрд 334 млн против 1 млрд 160 млн рублей в 2022-м и 909 млн в мирном 2021-м. Расходы «Градиславы» (имение в Плесе) только за первый год СВО, когда всю страну призывали напрячь силы для помощи армии, возросли вообще с 655 млн до 1 млрд 414 млн. А материнского фонда «Дар» – с 805 млн рублей до 2 млрд 170 млн в год.
При этом на счетах у этих дружественных фондов денег скопилось еще больше. К примеру, если в конце 2022 года на балансе связанного с «Даром» Фонда поддержки национальных морских программ числился всего 1 миллион 207 тысяч рублей, то по итогам прошлого года там скопилось уже 2 миллиарда 252 миллиона 757 тысяч. Финансовая подушка Фонда поддержки национальных социально-экономических проектов за прошлый год распухла с 657 тыс. до 2 млрд 222 млн, а Фонда содействия развитию национальных курортов и туристской деятельности – с 604 тыс. до 1 млрд 564 млн. Прибыль в десятки тысяч процентов! Впору перестать гадать, «а кому сейчас легко».
«Градислава» всего за 12 месяцев стала богаче почти в 10 раз – к началу этого года у нее накопилось больше 12 млрд. ФПЗОВС за то же время разбогател до 15 млрд рублей. Столько же скопилось на балансе у «Дара». Ну и так далее. Распиаренные пожертвования «Нашей Правды» на этом фоне теневого многомиллиардного богатства просто меркнут. Сколько это от общего состояния фондовой империи «Дара»? Один процент? Два? Но явно – не «все для победы». В лучшем случае, «кое-что». Впрочем, разве кто-то другого и ожидал?
/Олег Ролдугин.