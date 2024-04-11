Всё для фонда! Все для победы?

«Правда» с секретом

«Соцгоспроект» напрямую связан с фондом «Дар», наблюдательный совет которого тоже возглавляет Илья Елисеев. Ту же должность Елисеев занимает в связанных с «Даром» фонде «Градислава» (владеет усадьбой в Плесе, где отдыхает Медведев) и Фонде поддержки зимних олимпийских видов спорта (на ФПЗОВС оформлено шале в Красной Поляне, где Медведев катается на лыжах). А в прошлом году к коллекции однокурсника Медведева добавился еще один фонд – «Наша Правда», который к элитной недвижимости отношения уже не имеет.

«Наша Правда», название которой почерпнуто из статьи Дмитрия Медведева об итогах 2022 года, зарегистрирована в одном офисе с «Градиславой», и руководит ею Александр Бровченко, старший брат Сергея Бровченко, гендиректора ФПЗОВС, который в «Нашей Правде» числится менеджером по закупкам. Связь с фондом «Дар» здесь даже и не скрывают. Но занимается «Наша Правда» не просто организацией досуга Дмитрия Медведева, а тем, чем он озабочен в своем канале в телеграме – борьбой с Украиной. Хотя связь с Медведевым «Дар» упорно отрицает, но борьба у них все же общая.