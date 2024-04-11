«Говорливую» жену мобилизованного продолжают прессовать

Объявленную иноагентом 34-летнюю Марию Андрееву*, жену мобилизованного на СВО, сначала вынудили уволиться с работы, а теперь еще и уведомили о том, что ее ждет штраф за… недонесение на саму себя.

Мария*, что прошлой осенью стала громче всех в России требовать возвращения мобилизованных мужчин из зоны боевых действий и в итоге привлекла к себе совсем не то внимание властей, на которое надеялась, последние шесть лет работала младшим научным сотрудником Научно-практического центра детской психоневрологии (НПЦ ДП) департамента здравоохранения города Москвы.

– Должна была выйти в центр из декрета в июле, на следующий день после трехлетия дочери Насти, – рассказывает «Собеседнику» Мария Андреева*. – Заехала накануне оформить документы – меня принял начальник отдела кадров, заявив: они там все «в курсе моего иноагентства» и озабочены тем, что я «засветилась на камеру». После сего короткого, но предельно ясного приветствия мне, молодой маме, по воле государства ставшей де-факто одиночкой, настоятельно предложили взять оставшийся накопленный до ноября отпуск с последующим увольнением «по собственному желанию». «Иноагентский» закон не запрещает трудиться ученым в государственном учреждении, но в нашей стране и за гораздо меньшее приходится прощаться с любимой работой. Что теперь? Будем с дочкой и мамой Ларисой Сергеевной, которая от переживаний за меня серьезно заболела, ужиматься, выкручиваться, экономить на всем. Тем более что впереди нам, похоже, предстоят большие внеплановые расходы.

Вслед за кадровиком за меня взялись чиновники Минюста РФ. Они составили на меня административный протокол по статье 19.34 КоАП РФ о недонесении на саму себя – еще до включения в их реестр – как на иноагента. Можете себе такое представить?! По логике Минюста я должна была сама уведомить контролирующие органы о моих ощущениях себя иноагентом, когда этого не почуяло и само наше государство. Ну дикость совершеннейшая! Из-за частичной мобилизации я с осени 2022 года осталась без мужа, из-за своего иноагентства с лета 2024-го – без работы и зарплаты, а теперь меня намерены ободрать как липку! Да, каюсь: когда шла с двумя алыми гвоздиками к Могиле Неизвестного Солдата возле Кремля, не осознавала себя иноагентом. Я-то думала, что иду почтить память павших воинов – и в ВОВ, и на СВО, а также выражаю законное и мирное свое несогласие с отдельными решениями Верховного главнокомандующего… а тут вон оно что! Протокол на 12 листах и мои возражения на него на 6 листах Минюст передал в суд, ему и предстоит скоро определить размер штрафа по мою «иноагентскую» душу.

/Елена Мильчановска.

*Власти РФ считают иноагентом.