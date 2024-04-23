Путь к миру на Украине лежит через Швейцарию?

В российской пропаганде саммит поспешили объявить провальным, что не соответствует действительности.

Форум не ограничился западными странами. За исключением Китая, в нем участвовали все партнеры России по БРИКС. Представительство было разного уровня. Французскую делегацию, например, возглавлял президент Эмманюэль Макрон, США – вице-президент Камала Харрис. Хотя большинство стран СНГ проигнорировали конференцию, Армения и Молдова прислали своих представителей. А совместное коммюнике саммита подписали почти все страны-участницы, включая Венгрию, Словакию, Турцию и Сербию, которых в России считали своими сторонниками. Не поставили свои подписи Бразилия, Саудовская Аравия, Индия, Мексика, Таиланд, ЮАР и ОАЭ.

В итоговый документ форума внесли три из десяти пунктов украинской «формулы мира» – обеспечение ядерной безопасности и передача Запорожской АЭС под наблюдение МАГАТЭ, безопасность торгового судоходства в Азовском и Черном морях и обмен военнопленными по принципу «всех на всех». Конкретных шагов по выполнению мирного плана в коммюнике нет – их еще предстоит выработать. «Мы должны вместе определиться, что значит для мира справедливый мир и как его можно добиться. Устав ООН является основой для нас. А потом, когда план действий будет уже на столе, всеми согласован и понятен для всех народов, он будет озвучен и представителям России», – сказал президент Украины Владимир Зеленский и анонсировал второй саммит, который должен пройти уже в ближайшие месяцы.

Россию в Швейцарию не позвали, но накануне президент РФ Владимир Путин озвучил свой план. «Наши условия очень простые – украинские войска должны быть полностью выведены из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, со всей территории этих регионов», – сказал Путин, добавив также к этому требованию нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус Украины. В Киеве план Путина назвали ультиматумом, а глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен – требованием капитуляции. Столкновение двух позиций вряд ли приведет к скорому миру, но тем не менее дипломатические меры уже начали предприниматься.

/Данила Ноздряков.