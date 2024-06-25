Зашли не в ту дверь

И – что им, наверное, еще обиднее – не большому начальнику, а какому-то распорядителю. Конфуз произошел в Северной Корее. На своей территории Ким Чен Ын всему голова, а потому в зал заседаний, где проходила расширенная встреча между представителями РФ и КНДР, именно он должен был войти первым. Но до его появления в комнате оказалась российская топ-делегация – явно запыхавшиеся министры занимали места за столом переговоров и раскладывали бумаги, когда им велено было покинуть помещение. «Сначала войдет наш руководитель!» – прокомментировал северокорейский представитель. Так мало того что выгнали – еще и растиражировали неловкость на весь мир.