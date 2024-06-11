Питерский форум стал элитным «детским садом»
Одним из первых стендов, который могли увидеть участники Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), оказался электронный стенд Генпрокуратуры РФ.
На своем стенде ведомство продемонстрировало гостям эффективную систему цифрового доноса. Выбираем тему доноса (например про экстремизм) – получаем QR-код – стучим! Очень удобно.
Питерский форум, в недавнем прошлом, несомненно, бывший международным и немного экономическим, окончательно превратился во внутреннюю ярмарку тщеславия. Для придания ему некоторой международности теперь приходится звать тех, кого в былые годы там невозможно было представить даже в ночном кошмаре. На форум приехали главы Боливии, Зимбабве, делегация «адекватных мужиков» из «Талибана»* и другие представители стран третьего мира с непроизносимыми именами, которые вы все равно не запомните.
Также на форуме представили генеалогическое древо Путина. Родоначальником вождя, как выяснилось, был некий крестьянин Никита без фамилии откуда-то из-под Твери. Непонятно, почему не Федор или не Евстафий. И как выяснилось, род Путина на Путине и оборвался. Ни Людмилы Путиной, ни «этих женщин», ни тем более «тех» на древе не обнаружилось. И никаких дальних родственников, которые периодически всплывают в новостях и один из которых, собственно, и заказал древо. Зато сразу две «эти женщины» приняли участие в мероприятии. Катерина Тихонова выступала на сессии «Технологический суверенитет» онлайн. Папа, видимо, не допустил любимую дочь в этот вертеп, на фоне проведения которого в городе на Неве резко подорожали услуги эскортниц. Но другую дочку, Марию Воронцову, предъявили публично, и она выступила на сессии по биотехнологиям очно.
Также в форуме приняла не менее активное, чем в прошлые годы, участие дочь Сергея Шойгу Ксения, сыновья Фрадкова, Кириенко и Вайно и дочь Собянина. Совершенно феерично дебютировал сын друга Путина Роман Ротенберг. Он заявил, что ведет лютую борьбу с блатными детьми в спорте. Странно, что только там. Ведь можно было триумфально разогнать весь «детсад» на форуме, а затем гордо удалиться самому, сдав пост или что у него там. Вот это была бы борьба!
/Надежда Гужева.
*Движение признано террористическим, экстремистским и запрещено в РФ.