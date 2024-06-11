Питерский форум стал элитным «детским садом»

На своем стенде ведомство продемонстрировало гостям эффективную систему цифрового доноса. Выбираем тему доноса (например про экстремизм) – получаем QR-код – стучим! Очень удобно.

Питерский форум, в недавнем прошлом, несомненно, бывший международным и немного экономическим, окончательно превратился во внутреннюю ярмарку тщеславия. Для придания ему некоторой международности теперь приходится звать тех, кого в былые годы там невозможно было представить даже в ночном кошмаре. На форум приехали главы Боливии, Зимбабве, делегация «адекватных мужиков» из «Талибана»* и другие представители стран третьего мира с непроизносимыми именами, которые вы все равно не запомните.

Также на форуме представили генеалогическое древо Путина. Родоначальником вождя, как выяснилось, был некий крестьянин Никита без фамилии откуда-то из-под Твери. Непонятно, почему не Федор или не Евстафий. И как выяснилось, род Путина на Путине и оборвался. Ни Людмилы Путиной, ни «этих женщин», ни тем более «тех» на древе не обнаружилось. И никаких дальних родственников, которые периодически всплывают в новостях и один из которых, собственно, и заказал древо. Зато сразу две «эти женщины» приняли участие в мероприятии. Катерина Тихонова выступала на сессии «Технологический суверенитет» онлайн. Папа, видимо, не допустил любимую дочь в этот вертеп, на фоне проведения которого в городе на Неве резко подорожали услуги эскортниц. Но другую дочку, Марию Воронцову, предъявили публично, и она выступила на сессии по биотехнологиям очно.

Также в форуме приняла не менее активное, чем в прошлые годы, участие дочь Сергея Шойгу Ксения, сыновья Фрадкова, Кириенко и Вайно и дочь Собянина. Совершенно феерично дебютировал сын друга Путина Роман Ротенберг. Он заявил, что ведет лютую борьбу с блатными детьми в спорте. Странно, что только там. Ведь можно было триумфально разогнать весь «детсад» на форуме, а затем гордо удалиться самому, сдав пост или что у него там. Вот это была бы борьба!

/Надежда Гужева.

*Движение признано террористическим, экстремистским и запрещено в РФ.