Ругань второй свежести

Это был ответ на заявление немца в заблокированном у нас X (ранее Twitter): «Украина сильна и не позволит поставить себя на колени и заставить себя сдаться. Путин должен наконец признать это. Для Украины может быть только справедливый мир».

«Шольц рамсы попутал и понес откровенную пургу, – также «припечатал» коллегу Дмитрий Анатольевич.

– Украина? Что это? Сегодня б. Украина нечто вроде доминиона – прямо управляется США и странами НАТО. В чем тогда сила, колбасник? Стыдно. Ему бы, говнюку, просто встать на колени и покаяться перед украинцами. За вранье про неизбежную «перемогу». За то, что обрек их на истребление, заодно пожертвовав благополучием вверенных ему немцев. Dixi (лат. «Я сказал». – Авт.).

– Подобная брань – нормальная реакция организма на поражение, когда человеку и ответить-то оппоненту нечего, – комментирует «Собеседнику» известный политолог, ученый-географ, ведущий научный сотрудник Института географии РАН Дмитрий Орешкин*. – Остается отчаянно ругать противника, в чем Медведев уверенно берет все новые низины. Причем пассажи эти рассчитаны на внутреннего пользователя: на Западе на зампреда Совбеза давным-давно никто и внимания не обращает. Речи о том, чтобы относиться к нему серьезно, там не идет. А вот Дмитрию Анатольевичу не помешало бы относиться к своим речам ответственнее: ругань у него не первой свежести! «Обиженной ливерной колбасой» Олафа Шольца за его отказ посетить Киев обозвал еще в мае 2022 года тогдашний посол Украины в Германии Андрей Мельник. То определение – изящнее медведевского. А главное, повторюсь, оригинальнее.

Но не браниться даже с помощью такого откровенного плагиата наш бывший местоблюститель президента не может. Только так он в состоянии взбодрить еще оставшихся у него сторонников. Лишь так он способен выслужиться – не то перед Путиным (к которому, а вовсе не к Медведеву и обращался Шольц), не то перед самим собой.

/Елена Мильчановска.

*Власти РФ считают иноагентом.