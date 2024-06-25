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25.06.2024

Бить первым?

После завершения государственного визита в Ханой (Вьетнам), отвечая на вопросы журналистов, президент Владимир Путин заявил, что Россия может внести изменения в ядерную доктрину.

Фото: АГН "Москва"

Речь идет о возможности применения ядерного оружия сверхмалой мощности. «Собеседник» поинтересовался у политолога, декана Высшей школы телевидения МГУ Виталия Третьякова: значит ли это, что в возможном ядерном конфликте Путин готов нанести удар первым?

– Президент сказал, что на сей счет идут размышления и консультации с экспертами. Он заметил, что принципиально ничего пока не меняется, пока необходимости в превентивном ударе нет, но есть основания полагать, что изменения будут: может быть, не с военной стороны, но с геополитической. При нынешних отношениях Запада и России невозможно предположить, что ядерная конфронтация будет меняться в сторону ослабления. Если речь об изменениях, то скорее всего они устремятся в сторону ужесточения. Доверия друг к другу нет, каждый подозревает другого в худшем.

Воздействие должно быть более мощным, и приводить его в действие нужно как можно раньше для того, чтобы упредить удар противника. Это и может подразумевать доктрина. Многие настаивают у нас, что все-таки следует нанести удар оружием средней и малой мощности. Куда? Как минимум либо по западным границам Украины, либо по прилегающим странам, откуда идет военная поставка: Польша или Румыния. Все это резко повышает риск развязывания глобальной мировой войны с непредсказуемыми последствиями. Сколько миллионов человек погибнет, в какой части земного шара? Опыта обмена ядерными ударами, по счастью, у человечества не было. А будут ли такие удары – все это гадание на кофейной гуще.

/Марина Суранова.

Рубрика: Политика

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