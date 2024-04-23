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В прошлый четверг, в 10:00

Падение Турчака

На минувшей неделе одним из главных ньюсмейкеров невольно стал Андрей Турчак, о котором говорят, что он сын давнишнего путинского друга и, как следствие, любимчик

Фото: АГН «Москва»

Так вот, этого самого любимчика Путин своим указом переместил с должности секретаря генсовета партии «Единая Россия» во врио губернатора Республики Алтай.

Все принялись гадать, что это было – повышение или понижение. Ну послушайте, Республика Алтай, при всем уважении к тем, кто имеет к ней отношение, это небольшой малонаселенный регион, который не может составить конкуренцию даже той самой Псковской области, которую гражданин Турчак губернаторствовал с 2009 по 2017 год. И единственное, чем он в этой ипостаси запомнился, было жестокое избиение журналиста Олега Кашина*, который как-то не слишком вежливо высказался о Турчаке как о губернаторе в соцсетях. Так делать, наверное, нехорошо, но арматура в ответ – чересчур асимметрично, не говоря уже об УК.

Был даже суд, на котором приводились вполне конкретные свидетельства против Турчака, но это ни к чему не привело. Точнее, привело к тому, что г-н Турчак досрочно сложил губернаторские полномочия и стал одним из руководителей ЕР. То есть тогда его действия были на высочайшем уровне одобрены. То, что происходит сейчас, больше всего похоже на публичную порку. Тем более что обратно в губернаторы Турчак попал еще и из сенаторского кресла, хотя обычно бывает наоборот. Было высказано мнение, что это ему аукнулась дружба с покойным Евгением Пригожиным. Почти год мертв, а дело живет! Сам Турчак пока что встречается с новыми подчиненными и постит радужные виды на урожаи в своем телеграм-канале. А вот проголосуют ли за него немногочисленные жители региона, посмотрим в сентябре.

/Надежда Гужева.

*В РФ признан иноагентом.

Рубрика: Политика

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