Тот самый поцелуй

На площадке в это время шли два мирных и законных мероприятия – вечера писем политзаключенным и настольных игр. На них собрались два десятка человек. Поняв, что одного автозака на всех не хватит, непрошеные гости вызвали подкрепление и в ожидании него минут 40 проверяли… конфеты в вазочке – не украинской ли они фабрики «Рошен»? Ликвидировав подозрительное угощение на месте, всех до одного посетителей отвезли в ОВД по Басманному району, где с каждого взяли объяснительную, а с некоторых еще и отпечатки пальцев.

Ближе к полуночи задержанных из отдела отпустили, а одну из активисток полицейские даже подбросили обратно до ОП – но, как выяснилось по приезде, не из джентльменских побуждений, а для «проведения осмотра места происшествия».

– Какого происшествия, мы так и не поняли, но, судя по всему, сотрудники полиции по заявлению SERB до последнего проверяли, действительно ли у нас имелась та или иная запрещенная символика, – поделилась с «Собеседником» волонтер ОП Александра Калистратова. – Ничего не найдя, изъяли открытку с изображением культовых граффити на основе легендарной фотографии – на ней запечатлен генсек КПСС Леонид Брежнев, целующийся в губы с лидером ГДР Эрихом Хонеккером. А ведь этот их «братский поцелуй» вошел в историю!

Неужели заподозрили покойных генсеков в пропаганде ЛГБТ*? Снимок этот, напомним читателям, сделан 7 октября 1979 года в Восточной Германии на праздновании 30-летия образования республики. Опубликованное наутро фото тут же разлетелось по всему миру. А в 1990-м знаменитый российский и немецкий художник в стиле соц-арт Дмитрий Врубель превратил эту историческую фотографию в одни из самых известных в мире граффити. Он нанес их на фрагмент Берлинской стены. Работа называется «Поцелуй Брежнева». В мае 2024 года «Поцелуй» благодаря нашим доблестным стражам порядка, похоже, обрел еще один смысл, став запретным.

/Елена Мильчановска.

*Власти РФ посчитали экстремистским международным движением и запретили.