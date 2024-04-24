Со слезами на глазах

Доживи дед до наших дней, мог бы увидеть парад Победы и шествие «Бессмертного полка» в родном Ельце. Но в прошлом году парад в Ельце отменили, как и в 22 других городах России.

Из соображений безопасности, разумеется. Ну, с приграничными регионами понятно, прилетает туда регулярно. Непонятно, почему следом в «отказ» пошли Сургут, Ханты-Мансийск, Нижневартовск, Тюмень, до которых тысячи километров… Хотя вот уже сейчас беспилотники со смертельной начинкой атаковали Елабугу и Нижнекамск в Татарстане, преодолев более 1200 км от украинской границы. Поговаривают, что скоро и в Сибирь полетят.

На днях девять регионов объявили, что решили не проводить парады Победы, и, несомненно, ближе к 9 мая их будет еще больше. Безопасность прежде всего. Первый зампред комитета ГД по международным делам Светлана Журова так и сказала: «Здесь каждый субъект сам ориентируется на ситуацию. Главное – безопасность. Особенно в приграничных регионах [не стоит] провоцировать ту сторону что-то сделать, побомбить или ракеты запустить. Никто не хочет рисковать, да и сами люди будут в нервном опасении».

Мне почему-то кажется, что люди уже давно пребывают в «нервном опасении», причем безотносительно к 9 мая. Вот интересно, что думало о безопасности руководство страны 7 ноября 1941 года, когда состоялся самый знаменитый в истории СССР военный парад. Немцы были в 70 км от Москвы, воздушные налеты, бомбардировки не прекращались, в ноябре – уже не только ночью, но и днем. Но парад состоялся, став для армии и страны мощным духоподъемным фактором. Станет ли таким фактором нынешний парад на Красной площади (а состоится ли он?), я не знаю. Конечно, на каждый украинский дрон у нас найдется свой дрын, но хотелось бы, чтобы уже прекратились все эти полеты во сне и наяву. Прости нас, дед Василий, что кровь льется вот уже третий год, а победы все нет. Ни с большой буквы, ни с маленькой.

/Олег Шаповалов.