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В среду, в 12:00

В полицию… мобилизуют?

МВД России в настоящее время не хватает 152 тысяч человек личного состава

Фото: АГН «Москва»

Об этом заявил глава ведомства Владимир Колокольцев, отметив, что в некоторых субъектах (например в Магаданской области) и в отдельных службах (как в патрульно-постовой) недокомплект достигает 25%: «Один сотрудник работает за четверых! Мы делаем все, что можем, но я скажу, что мы не можем – увеличить зарплату как основной мотив, напечатать деньги!»

Известный политтехнолог, писатель и блогер Станислав Белковский* в качестве возможных необходимых мер называет «и передачу под контроль МВД РФ «печатного станка», то есть ЦБ РФ, и частичную мобилизацию в органы внутренних дел». Неужели она и правда неизбежна?

– В милицию не мобилизовывали даже в Великую Отечественную войну, – говорит «Собеседнику» доктор юридических наук, генерал Александр Гуров. – Так и сейчас зачем решать проблему, устремляясь в космос, если разобраться с ней можно с высоты птичьего полета? А именно, первое – начать уже платить! Реального повышения зарплаты в полиции не знают с года переименования – с 2011-го. Второе – устранять бюрократию. Третье – делать работу в органах прес-тиж-ной. Полицейских всегда уважали за то, что они занимались самыми низами – убийцами, жульем, ворьем….. А с начала СВО из стражей порядка лепят оруэлловскую «полицию мыслей», заставляя ловить «преступников» по лайкам и комментариям. Это куда годится?!

/Елена Мильчановска.

* Власти РФ считают иноагентом.

Рубрика: Общество

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