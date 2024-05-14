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14.05.2024

Неправильный автопробег

Во Владивостоке 9 мая прошел праздничный автопробег

Все было бы очень хорошо, если бы не один нюанс: в колонне были сплошные иномарки – прежде всего «Ленд Крузеры» и «Хаммеры». Отчего местные пользователи сильно огорчились и стали писать укоризненные комментарии. «На «Патриотах» и «УАЗиках» нужно, – высказался один. – Как-то на вражьей технике ездить западло». «Потомки победителей на технике побежденных», – написал другой. «Дискредитация российского автопрома», – отреагировал третий. По счастью, за такую дискредитацию пока ничего не прилетает. Что мы можем сказать огорченным пользователям? Скажите спасибо, что пока не на «китайцах»!

/Надежда Гужева.

Рубрика: Общество

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