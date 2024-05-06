Хинштейн сменил ориентацию

Старожилы, вероятно, еще помнят его журналистом-расследователем и вскрывателем коррупции. Но теперь он, так сказать, несколько сменил ориентацию. Кажется, это началось с инициации закона о запрете ЛГБТ*-пропаганды. Теперь он предложил подвергать чиновников проверке на сексуальную ориентацию.

До этого Хинштейн устроил настоящую «облаву на геев» в своей же Самарской области. Причем, кто там гей, решал сам Хинштейн. Первой жертвой пал местный министр молодежной политики Сергей Бурцев. Его обвинение в гомосексуальности Хинштейн построил на фотографиях в его соцсетях, где он часто появлялся со своим подчиненным Андреем Золотухиным. А еще Хинштейн нарыл, что парни жили в одном номере в гостинице в Кисловодске. Возможно, гостиницы-здравницы с советских времен иного формата расселения гостей и не предполагают. Но даже если это не так, люди могли просто экономить – в их ведомстве не зажируешь. Но Хинштейн пер на них неудержимо, и в итоге Бурцев подал в отставку, отвергнув, впрочем, все обвинения.

Следующим стал вице-спикер Самарской губернской Думы Александр Живайкин, схлопотавший обвинение в использовании лака для ногтей. Это Хинштейн определил по фото ногтя, как оказалось – женского. Также он уличил Живайкина в «фотографировании с юношами нетрадиционной ориентации». Вероятно, он умеет определять такую тонкость по фото! Впрочем, Живайкин Хинштейна тактично послал, заявив, что фотографируется со всеми, кто его попросит. Но Хинштейн не унимался, и вот мы имеем новое уникальное предложение. Как Александр Евсеевич планирует отличать чиновника-гея от не гея, он не пояснил, но, думаю, как-нибудь справится. Он также пояснил, что проверять намерен только тех чиновников, которые работают с молодежью, во что после инцидента с Живайкиным слабо верится.

/Надежда Гужева.

*Власти РФ считают, что ЛГБТ – это международное экстремистское движение.