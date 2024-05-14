Иноагенты — на выход

Госдума сразу во втором основном и третьем окончательном чтениях приняла поправки в закон о выборах.

И теперь иноагенты превратились в беспросветных лишенцев – им запрещено баллотироваться на выборах любого уровня (раньше было можно баллотироваться, но нельзя агитировать, в том числе и за свою кандидатуру). Даже если бы легендарная должность старшего помощника младшего дворника была выборной, туда теперь тоже нельзя. Согласно нововведению после его вступления в силу, все иноагенты, что пока еще являются депутатами (10 человек), в скором времени лишатся своих мандатов. Правда, депутата МГД Евгения Ступина* лишили полномочий и без этого – якобы за прогулы онлайн-заседаний, к которым его просто не подключали. Очень удобно.

Напомним: кто иноагент, а кто нет, решают по пятницам некие никому не известные господа в Минюсте. А еще отметим, что для приобретения этого статуса больше не нужна никакая загадочная «гражданка Армении» со 120 рублями. Достаточно того, чтобы в Минюсте признали, что вы находитесь «под иностранным влиянием». Что это такое, никто не знает, но так теперь можно в одну пятницу лишить полномочий, например, всех депутатов от компартии за приверженность идеям Карла Маркса. Как справедливо отметили политологи Екатерина Шульман* и Федор Крашенинников*, нововведения просто обесценивают депутатский мандат: любой кандидат, за кого бы вы ни голосовали, теперь «обезвреживается» в рамках минюстовских «иноагентских пятниц» на раз. Но, как прокомментировала поправки политик Юлия Галямина*, это просто логическое продолжение того, что появилось в 2013 году. Когда всех нас уверяли, что это просто для некой «прозрачности». Что будет следующим шагом?

/Надежда Гужева.

* Признаны в РФ иноагентами.