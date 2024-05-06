Андрей Кураев*: Решение Патриарха беззаконно

Сафронова «разжаловали» в псаломщики храма Преподобного Пимена Великого в Новых Воротниках (Москва). Вина священника в том, что он служил панихиды на могиле политика Алексея Навального** и читал молитвы на 40-й день после смерти Алексея**. Религиовед Ксения Лученко предполагает, что Сафронов также не читал молитву «О Святой Руси». Дмитрий, к слову, был и в числе тех, кто подписал призыв православных священников, мирян и христиан других конфессий к властям России выдать тело Навального** семье. Насколько законно наказание в виде запрета его в служении?

– К слову сказать, Дмитрий даже не отпевал Навального**, – комментирует «Собеседнику» клирик Константинопольской православной церкви, богослов Андрей Кураев*. – Тот, кто это сделал, в том же храме служит по-прежнему. Дмитрий ходил на кладбище, на могилу к Навальному**, это была другая служба, коротенькая, более неформальная. Я бы сказал так: более закрытая и семейная. Эту службу любой священник имеет право совершать по просьбе родственников и друзей.

– За что же тогда наказан Сафронов?

– В данном случае решение Патриарха абсолютно беззаконно. Наказать человека за молитву? В том, чтобы наказать священника за отказ от молитвы, еще есть какая-то логика. Но здесь… Человек был отпет. Напомню, что отпевание – это в православной традиции такая маленькая канонизация. Церковь согласилась с отпеванием, признала, что это ее чадо. И нет никаких препятствий в том, чтобы потом об этом человеке молиться, в совершении этих панихид над его могилой. Это еще одно доказательство того, что наша церковь управляется в режиме истерики.

/Марина Суранова.

*Власти РФ считают священнослужителя иноагентом.

** Власти РФ считают террористом и экстремистом.