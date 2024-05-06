Построить замминистра обороны

Пост сдал

Утром 23 апреля заместитель Шойгу Тимур Иванов, который отвечал в Минобороны за строительство, принял участие в заседании военной коллегии, на котором обсуждали вопросы СВО, ПВО и ЧП. Тем же днем его задержали прямо на рабочем месте. Вечером он лег спать в камере СИЗО «Лефортово». Карьерный лифт в России медленно поднимает, но падает быстро. И прихоть лифтера играет здесь ведущую роль.

Часть 6 статьи 290 УК РФ. Иными словами – получение взятки в особо крупном размере (то есть более 1 миллиона рублей). По подозрению в совершении преступления, предусмотренного именно этой статьей, Следственный комитет сначала открыл дело на Иванова, а затем «закрыл» его (вместе с посредниками, которых сочли соучастниками в передаче взятки). После отставки Анатолия Сердюкова это стало крупнейшим коррупционным скандалом в ведомстве.

О светских замашках Иванова и его тяге к роскоши, не сопоставимой с теми доходами, что указаны в декларации чиновника, было известно давно. Но потребовалось два года военных действий, чтобы действовать начали еще и следственные органы.

Дача №1

«Успенские дачи-1» – элитный жилой коттеджный поселок в лесу на Рублевке. Прежде именно здесь, а не в плебейской Жуковке, располагались самые авантажные дачи Совмина СССР. Потом появились дачи семьи Юрия Чайки и Алины Кабаевой. А теперь тут расположена и дача Тимура Иванова.

Сначала жена замминистра Светлана (вместе с Ивановым на фото вверху) приобрела в Успенском четыре лесных участка земли, затем объединила их в один площадью больше чем в гектар. А к 2019 году чиновник поставил в своем лесу модерновый экологичный трехэтажный особняк на 1594 квадратных метра, деликатно оформленный на жену. Сегодня такое поместье стоит до миллиарда рублей. Официальный семейный доход замминистра в том году составил 22 миллиона 850 тысяч 12 рублей 62 копейки. Недурно, но для миллиардной стройки все равно маловато.

При этом в соцсетях «Собеседник» нашел фотографии со строительства той самой дачи. Их выложили возводившие ее рабочие из... украинского Кривого Рога.

Это была вторая половина десятых годов. Майдан, Крым, Славянск, Иловайск... Российские военные «едут в отпуска» на Донбасс, а дачу их замминистра в то же самое время строят украинцы! Дружба народов – это, конечно, прекрасно, но как это соотносится с вопросами безопасности? В Министерстве обороны «Собеседнику» не смогли ответить на этот вопрос.

Жена в дверь – муж в Тверь

После официального объявления специальной военной операции на Украине Тимур Иванов с супругой, на которую оформлена их совместно нажитая «Успенская дача-1», развелся. Пусть даже если это и было фиктивно.

Новая жизнь – новая дача. Уже не под Москвой, а на Волге. И строили ее уже другие рабочие, из Твери. Во всяком случае, так говорят сами местные жители.

Деревня Панкратово находится в 150 км от Москвы. Это если по прямой. По дороге – все 200. Три часа на машине, но это без пробок. Именно поэтому у столичного новосела в Панкратово появилась вертолетная площадка. И собственный причал для катера, кстати, тоже.

Главный особняк на 2617 м2 , как уточнил «Собеседник», был сдан в ноябре прошлого года. В конце декабря достроили 420-метровую рубленую баню.

Оформлено имение в неоклассическом дворянском стиле на фирму «Волжский берег» приближенного к Иванову Сергея Бородина (еще одним совладельцем была компания-подрядчик Минобороны «Оборонспецстрой»). Кроме того, по делу проходит еще один военный подрядчик, «Олимпситистрой», который в обмен на многомиллиардные государственные контракты на военных объектах разрешал Иванову «не платить за товары и услуги, связанные с ремонтом и реконструкцией зданий».

Именно это – взятку в натуральной форме, услугами – и вменяют сейчас в вину теперь уже бывшему замминистра (после ареста Иванова лишили поста).

Сделка в валюте

Сразу после ареста Тимура Иванова на продажу выставили квартиру, которую в своей декларации замминистра указывал как находящуюся в его пользовании.

Впервые Иванов хотел ее продать еще в 2020-м за четверть миллиарда рублей, но вдруг передумал. Вот объявление той поры, которое нашел «Собеседник»: «Уникальнaя 5-кoмнатнaя кваpтира в легендaрнoм домe на Пoвapскoй в ЖК «Дoм Иcкуccтв»... Дизaйнерский pемoнт в «класcическом» cтиле. Opигинальнaя планиpoвкa: кухня-cтолoвая, гocтинaя, 3 cпальни, пoстирочная комната, 4 с/у, 3 гардеробные комнаты. Автономная приточно-вытяжная вентиляция со встроенным кондиционированием. Идеальное место для проживания в самом центре города. «Дом Искусств» на Поварской улице является памятником архитектуры и охраняется Юнеско».

Четыре года спустя продавец запросил за квартиру сперва полмиллиарда, но потом, видимо из-за спешки после ареста, умерил аппетит до 350 миллионов: «Цена снижена на 37%. Предлагается квартира 317,2 кв. м. Планировка: гостиная, столовая, кухня, кабинет, 3 спальни со своими ванными комнатами и гардеробными, гостевой с/узел, гардеробная, постирочная, комната для персонала, с/узел. Высота потолка 4 м!»

Главное условие купли-продажи – «сделка в валюте». Сейчас объявление с публикации снято. То ли им заинтересовался потенциальный покупатель, то ли следствие.

Запасной аэродром

Но есть для Тимура Иванова и хорошая новость. После выхода из тюрьмы его может ждать новенькая квартира, которую ему накануне ареста выделил... мэр Москвы Сергей Собянин.

Как выяснил «Собеседник», все долгие годы госслужбы замминистра официально был зарегистрирован вместе с родителями в 44-метровой двушке на четвертом этаже панельной хрущевки на севере Москвы. Без лифта, без мусоропровода, без охраны, даже без уголка для прислуги и подземного гаража. Одна комната – 19 м2 , другая – вообще меньше 10, зато изолированные. И санузел раздельный. Был.

5 апреля право собственности на квартиру Ивановых перешло к городу Москве. По программе реновации хрущевку решили снести, а жильцов расселить в модные многоэтажки от застройщика «КРОСТ». В одну из них, возможно, и вернется Тимур Иванов, которому грозит до 15 лет лишения свободы. Если он, конечно, не решит «искупить свою вину» в действующей армии. Как уже шутят в интернете, отмаливать предъявленные ему грехи Иванов в духе времени вполне может не на зоне и не на Донбассе, а в... руководстве Министерства обороны. Учитывая его былой опыт, на знакомом ему посту замминистра.

/Олег Ролдугин.

Ну знаете, мне неизвестно, я не слышал официальных заявлений следствия на этот счет.

Дмитрий Песков об особняке своего хорошего знакомого Тимура Иванова.

У министра обороны Сергея Шойгу есть еще несколько заместителей. Некоторые из них также оказывались в центре скандала. К примеру, у одного зама, Руслана Цаликова, на Рублевке тоже есть особняк на 1868 м2 , оформленный на «Российскую Федерацию» (одна только земля под ним стоит свыше миллиарда рублей). У другого, Алексея Криворучко, огромное поместье в Жуковке, а у его детей – право на американское гражданство. А у пятилетнего внебрачного сына бывшего зама Шойгу Юрия Борисова (тоже, кстати, не нищеброд), как уже писал «Собеседник», вообще появилась квартира в километре от Кремля, которая сегодня стоит около 150 миллионов. На запрос об этих персонах «Собеседнику» в Министерстве обороны не ответили.