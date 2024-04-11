Судя по тому, что новость вместе с песней распространилась лишь в паре курганских «ВК»-пабликов, это было не официальное творчество ИИ. А мы чем хуже?

«Вадим Шумков – человек, что вне края. Курганскую область он превращает в рай. Он – лучший губернатор. Нет ему равных здесь», – говорится в произведении, сопровождаемом незатейливым «тым-тым-тым-бымц-тыгыдым». Мы в свою очередь тоже посоветовались с нейросетью Copilot от Microsoft и пришли к выводу, что на хвалебные кричалки любой ИИ непревзойденный мастер. Вот что он по нашей просьбе за 3 секунды сгенерировал про Шумкова: «Вадим Шумков, губернатор смелый, Курганскую область ведет он к успеху. С любовью и трудом он строит свой регион, в его сердце всегда живет народ его». Там было еще четверостишие про цветение Курганской области при безустально трудящемся губернаторе. Но когда мы спросили наш ИИ, с чего он так возлюбил Шумкова, он предложил нам ознакомиться с его творчеством самим и сухо выложил несколько биографических ссылок. «Стоит помнить, что тексты, созданные ИИ, не отражают реального мнения о губернаторе Шумкове», – заявил нам Copilot.

Пришлось усложнить задачу. Мы попросили Copilot сгенерировать стихи о Путине, но только не как про Шумкова – так любой пропагандист может, – а критические. И что бы вы думали? ИИ наотрез отказался! Мол, не могу я ни хвалить, ни ругать политических деятелей, давайте другую задачу. «Но вы же 5 минут назад сгенерировали гимн Шумкову», – напомнили мы Железяке. «Ой, ну извините, что запутал вас», – сказала Железяка и после нескольких абзацев уговоров все-таки согласилась написать нейтральный стих про Путина. Получилось не то чтобы нейтрально (видимо, где-то над нейронкой стоит вежливый человек с электрошокером), но по-своему мудро.

«Владимир Путин, его имя в истории, он ведет Россию через времена и события», – выдала нейросеть. И не поспоришь!

/Надежда Гужева.