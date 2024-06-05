По щучьему велению, не по их хотению

Дмитрий Азаров не стал уточнять причины ухода и делиться планами на будущее. Он возглавлял регион с 2018 года, причем последний раз переизбрался в сентябре 2023-го, набрав 84% голосов. Казалось бы, ничто не предвещало. Но обратим внимание, что отставка произошла на фоне длящегося конфликта с депутатом Госдумы от Самарской области Александром Хинштейном, который в последние месяцы неустанно не только ищет, но и находит в области то «засилье западников», то представителей ЛГБТ* в руководстве региона, то просто коррупционеров. Отставке, похоже, и обрадовался один Хинштейн.

«Эпоха губернаторства Дмитрия Азарова – навсегда уходит в прошлое», – отреагировал он. Почему депутат не задался вопросом, как такие нехорошие люди набирают такие проценты на выборах и как вообще это у его однопартийцев получается, не знаем. Забыл, наверное, просто.

– В Византии нет понятия «решил уйти», – комментирует ситуацию политолог Анатолий Несмиян. – И назначения, и уход чиновников – это решение вышестоящей инстанции. Самостоятельные решения в российской вертикали исключены. Я думаю, что ответ нужно искать в решении о возобновлении проекта трансферта через Госсовет. Который был прерван в самом начале в 2020 году. По всей видимости, сейчас под разгром попадают те группировки, которые тогда сумели потопить проект и вынудить Путина идти на ненужное ему «обнуление».

Наталья Комарова, возглавлявшая ХМАО с 2010 года, ушла не менее внезапно. «Приняла такое решение, перехожу на другую работу», – сказала она в видеообращении в своем телеграм-канале. На какую другую работу, 68-летняя Комарова не уточнила. К слову, как раз в эти дни Путин проводит встречи с губернаторами. И как раз накануне он встречался с Денисом Паслером, главой Оренбуржья. На фоне прошедших паводков все ожидали его отставки, но Путин пожелал ему победы на выборах. А вот Комарову, которая предлагала всю вертикаль, кроме Путина, заменить нейросетью, даже не пригласил. Чуть позже стало известно, что врио главы ХМАО, теперь уже экс-мэр Тюмени Руслан Кухарук попросил Комарову представлять регион в сенате.

/Надежда Гужева.

*В РФ признано экстремистским движением и запрещено.