Панин* теперь еще и террорист!

Из последних громких кейсов – попадание туда актера и лауреата Госпремии Алексея Панина*. Власти еще в 2022-м решили сурово наказывать за слова, но чем больше в списках медийных лиц, тем больше вопросов к самой власти.

Панин* – актер смешной. Не то чтобы комик по амплуа, скорее – по жизни. Был кладезем для самой отъявленной желтой прессы в эпоху своего беспорядочного секса, причем не только с людьми. Да и с людьми бывало всякое. Крейзи-актер* без комплексов уехал из России еще в 2020-м и продолжает нести в публичное пространство слова без всякого фильтра. Повод для внесения в список – тот же, что и для уголовного дела против него, – слова про Крымский мост.

Панин* воспринимается как фигура скандальная, но обстоятельный Борис Акунин** – автор бестселлеров, готовящий сейчас десятый том «Истории Российского государства» – тоже с недавних пор считается в этом самом государстве не только иноагентом, но и террористом и соседствует в реестре с теми, кто убил в «Крокус Сити Холле» 145 человек. Беркович и Петрийчук попали в список Росфинмониторинга как террористки за свой спектакль, когда российский военный суд еще не решил, оправдывают ли они терроризм.

Возникает резонный вопрос: а почему же в России за последние годы развелось столько террористов с известными фамилиями? При этом Ленин, приложивший руку, например, к убийству царской семьи, да и к красному террору в целом, – не террорист, а достойный человек (судя по тому, что памятники ему стоят в каждом российском городе). Сталин, режим которого только прямыми расстрелами уничтожил 800 тысяч советских граждан, – тоже не террорист, в его честь спокойно открываются в России «Сталин-центры», а его портреты носят фанаты по Красной площади. Приводить примеры из современности в России не так-то просто. Но если вы считаете, что Израиль, бьющий по объектам в Газе, прав, то вы, выходит, тоже террорист.

При этом в ту же категорию по той же логике попадают и призывающие Иран запускать ракеты по Израилю. Эдак террористов наберется полпланеты. Антон Красовский, как мы помним, призывал топить украинских детей. А Владимир Соловьев – «сносить» Одессу, Харьков и Николаев и даже обронил в одном из эфиров «признательную» фразу о том, что является террористом. Но вносить Соловьева в списки никто и не думает, как и тех, кто грозит миру «радиоактивным пеплом». Все это происходит на фоне уже почти подготовленного решения снять террористический статус с движения «Талибан»***, которое устраивало десятки терактов с сотнями погибших и предоставляло убежище главному террористу бен Ладену. Не говоря уж об угрозах убийством женщинам, которые, например, сядут за руль. Решение «разбанить» «Талибан»*** может окончательно дезавуировать в России термин «терроризм».

/Алексей Халанский.

*В большинстве СМИ называют еще иноагентом, но в реестре Минюста его вроде бы нет.

**Власти РФ считают писателя и историка иноагентом и террористом.

***В РФ движение до сих пор считается террористическим и пока запрещено.