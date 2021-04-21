Квазизадержанная Соболь: "За мысль о походе на митинг"

Юрист Фонда борьбы с коррупцией* Любовь Соболь, которую ранее задержали сотрудники полиции, записала обращение из микроавтобуса возле ОВД «Тверской», где её держат. Она рассказала, что её не оформляют, но уйти не дают, и даже в туалет за ней ходит женщина-правоохранитель.

«Меня буквально удерживают силой и не дают выйти, около машины всё время дежурят сотрудники полиции, и буквально со мной даже ходила в туалет сотрудница полиции в форме и снимала это на видеокамеру», — говорит соратница Алексея Навального (цитата по «Дождю»). Смысла в этой съемке она не видит.

Не знает она и по какой причине её задержали и не позволяют пройти на территорию ОВД. Политик говорит, что туда не пускают и других людей, предполагая, что в ОВД объявили нечто напоминающее план «Крепость». Единственное объяснение, которое она получила, что полицейские «составляют бумаги», длилось это на тот момент порядка двух часов, а сейчас уже почти три часа: «Никакого протокола доставления мне до сих пор не дали, то есть я фактически являюсь свободным человеком, которого незаконно удерживают». Она считает, что это можно квалифицировать лишь как «похищение».

«Через меня пытаются напугать всех остальных людей и меня буквально задержали за мысль о походе на митинг. (...) Вы все прекрасно знаете, что нужно делать», — говорит Соболь.

«Это давно известный грязный приём: пока человек в автобусе, у него не начинает течь время задержания», — объясняет причину подобного квазизадержания адвокат Соболь Владимир Воронин в своем Twitter.

*ФБК объявлен российскими властями «иностранным агентом».