"Победы на бумаге". 80% россиян получают ниже прожиточного минимума – Дерипаска

Миллиардер Олег Дерипаска заявил, что Росстат «манипулирует статистикой», скрывая масштабы проблем в России. В частности, он заверил, что людей, которые получают меньше прожиточного минимума, не 17,8 миллиона, как утверждает ведомство, а все 80 миллионов.

Дерипаска отказывается верить в сообщения об успехах вроде падения уровня бедности в стране до минимума с 2014 года. Он открыто обвинил Росстат в подлоге и в манипуляции данными:

«Росстат за последние годы научился так виртуозно жонглировать цифрами и манипулировать статистикой, что мы теперь вынуждены читать такие "бравые" отчеты о "победах" над бедностью. Обидно только, что "победы" эти в основном на бумаге происходят»,

— написал предприниматель в своем Telegram-канале.

Также он призвал руководство страны предоставить жителям регионов «доступные» ипотечные ставки. По словам многих экспертов, программа льготной ипотеки уже стала причиной заметного роста цен на недвижимость в ряде регионов страны, включая Москву.

Напомним, что г-н Дерипаска также находится под американскими санкциями. Недавно он призывал использовать статью об измене Родине за призывы к введению санкций против россиян.