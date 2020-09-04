Дерипаска раскритиковал финансовую политику Кремля: бизнес справится лучше

Бизнесмен Олег Дерипаска призвал перестать «кормить Москву» за счет налоговых отчислений крупных компаний, а оставить деньги им, чтобы бизнес сам решал инфраструктурные вопросы в регионах и обеспечил достойный уровень жизни граждан, которого сейчас, по мнению миллиардера, нет.

«Нам нужна стратегия. Либо у нас так и останется 51% бедняков, либо они станут миллионерами. Мы можем их обеспечить работой и достатком в 15 тыс. евро. Просто как в Польше. Нужно поработать 16 лет над созданием компонентной базы. (…) Москва пускай живет, ее просто хватит кормить», — приводит его слова Znak.com.

Дерипаска считает действующую финансово-экономическую модель управления Россией неэффективной, в частности, он выступает против налоговой системы, при которой значительная часть региональных доходов идет в федеральный бюджет, а из нефтяных сверхдоходов создаются резервы: «Мы сами готовы построить инфекционные больницы в крупных городах. Давайте оставим деньги, которые перечислили бы в федеральный бюджет, внутри компании? И мы сами построим и больницы, и школы, и бассейн! Нет, мы их загоним в Москву, спрячем в стабфонд, [глава Банка России] Эльвира Набиуллина на них закупит долговых бумаг американских и скажет, что у нас резервы 600 млрд долларов. Очень интересно людям в Братске об этом послушать», — возмущается бизнесмен.

По его словам, у 51% россиян «просто унизительный» уровень доходов менее пяти тысяч евро в год, а принимая поправки к Конституции они голосовали за перемены. «Наша экономика живет по какому-то магическому способу. Нам денег не нужно, нужно перераспределить то, что собрали. Стащили в Москву», — поражается миллиардер, отмечая, что даже ещё за 16 лет правления Владимира Путина люди не смогут «построить общество среднего достатка».

Кроме того, Дерипаска убежден, что декларируемый рост экономики на 1-2% — «это сохранение того, что есть», а не реальный рост. Исправить это помогло бы создание нормальной предпринимательской среды, потому что сейчас единственная доступная форма инвестиций — это кредиты, причем очень дорогие: «Люди хотят нормальную ипотеку по 4-5%. Почему мы не можем ее им дать, а заставляем закладывать все до трусов? Для чего? Чтобы он потом не смог отдохнуть съездить, детей в школу отправить? Это же ничего не стоит».

Напомним, что по словам президента РФ Владимира Путина, при доходе в 17 тысяч рублей в месяц человек считается «средним классом». В пересчете это порядка трех тысяч евро в год, что по словам г-на Дерипаски нельзя оценивать иначе как «бедность». При этом идеи о децентрализации налоговых отчислений многие годы традиционно поддерживает, в том числе либеральная оппозиция, к примеру, Алексей Навальный, однако чаще всего речь идет не о том, чтобы оставлять деньги в команиях, как предлагает Дерипаска, а в региональных, городских и муниципальных бюджетах.