Путин: 70% россиян принадлежат к среднему классу, но он не как в Германии

Президент РФ Владимир Путин пояснил в интервью ТАСС, что такое средний класс и в чем он видит роль государства в его формировании.

«Вы знаете, что такое средний класс? Если Вы думаете, что средний класс — это так, как живут во Франции, в Германии, либо в Соединенных Штатах, то это не соответствует действительности. Средний класс в каждой стране разный», — пояснил глава государства, отметив, что в соответствии с методологией Мирового банка средний класс определяется как 1,5 от минимального уровня оплаты труда (МРОТ).

«МРОТ 11 280, по-моему, в этом году, так, а средняя зарплата гораздо выше [44 477 рублей, — прим. ред.]. У нас таких достаточно много, уверенно свыше 70%», — пояснил он.

Таким образом к среднему классу в России, по словам президента, относятся все, чья зарплата выше 16 920 рублей или почти $229 (по текущему курсу доллара в 73,89 рубля). Напомним, что размер МРОТ определяется в зависимости от прожиточного минимума, который, в свою очередь, устанавливается правительством.

Отвечая на вопрос интервьюера Путин также обратил внимание, что эта величина определяется каждой стране «не по средствам, а по методике», уточнив, что «по средствам — это непонятно, что такое». При этом задача государства, по мнению президента, заключается в том, чтобы «укреплять средний класс и наращивать доходы». Однако, он снова отметил, что «не хотелось бы как во Франции».