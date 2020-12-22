Дмитрий Быков: Дерипаска и измена Родины

Публицист и креативный редактор Sobesednik.ru — о том, кто на самом деле должен стать жертвой предлагаемого Олегом Дерипаской закона.

Сразу два любопытных карательных предложения – от Госдумы и Олега Дерипаски.

Дмитрий Быков // фото: Александр Шпаковский

Госдума собирается принять закон об уголовном наказании за клевету в интернете, максимальная санкция – до двух лет. Одновременно Олег Дерипаска высказал инициативу квалифицировать провоцирование санкций против России как измену Родине, с соответствующими изменениями в Уголовном кодексе. Ведь санкции – оружие гибридной войны, а на войне как на войне.

И это совершенно правильно и вполне вписывается в логику системы, которая подпиливает собственный сук. Пора уже, знаете, бить по рукам всех этих публичных клеветников, которые обзывают оппозиционеров грантоедами, наймитами, иностранными агентами: это полная клевета, господа, большинство российских оппозиционеров никакого гранта в глаза не видели – ни от своих, ни от иностранцев. Навального регулярно обзывают агентом разведки (а иногда – легализатором иностранных разведданных, хотя помогал ему в расследовании один-единственный болгарин Христо Грозев, не имеющий никакого отношения к ЦРУ). Сколько лжи и клеветы изливают на оппозицию ольгинские и иные тролли! Можно все суды в России парализовать рассмотрением этих дел, целые подразделения работают на очернительство уцелевших несогласных, да и мертвых топчут почем зря. И насчет провоцирования санкций – это он в корень смотрит, Дерипаска, и его можно понять: страдает же бизнес, в особенности поддерживающий государство. А как русскому бизнесу его не поддерживать? Тут выбор небогатый – либо свои задушат, либо чужие все контакты обрубят и собственность арестуют; а кому нужен ресурсный бизнес без выхода на внешние рынки? И тех, кто навлек на Россию санкции, – то есть прямых участников войны с Украиной, отравителей Навального, разнообразных хакеров и их покровителей, – обязательно надо квалифицировать как изменников: они погубили имидж России в глазах мирового сообщества. Ведь это из-за них, идеологов передела мира, все наши международные неприятности, и со временем их поведение непременно будет охарактеризовано как измена Родине, причем официально, в судебном порядке. До этого исторически остается не так уж много времени – иное дело, что всякое оттягивание этого неизбежного финала лишает перспективы очередное поколение россиян, но на эту тему есть пословица – чем дольше Бог терпит, тем больнее бьет.

Пора уже обратить против них то самое оружие, которое они приватизировали, – закон. Потому что, если действовать в России по закону, первой жертвой окажется нынешняя власть со всеми подручными, по преступному сговору превратившими великую, самую интересную и богатую страну мира в нечто страшное, смешное и стыдное.

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Материал вышел в издании «Собеседник» №49-2020 под заголовком «Измена Родины».