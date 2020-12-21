Дерипаска предложил считать "провоцирующих" санкции изменниками Родины

Предприниматель Олег Дерипаска предлагает властям внести корректировки в Уголовный кодекс, чтобы виновные во введении иностранных санкций против российских граждан и компаний считались изменниками Родины. Уже возникли разночтения: непонятно, сажать тех, кто призывает ввести санкции, или тех, чьи действия их провоцируют?

«Действия тех граждан, которые прямо или косвенно эти санкции против российских физических или юридических лиц провоцируют, наверное, вполне логично квалифицировать как измену Родине, с соответствующими уголовными последствиями»,

— пишет Дерипаска в своем Telegram-канале.

Он также признает, что введение персональных санкций против российских бизнесменов в итоге сказывается не на их благосостоянии, а на других гражданах России. Почему это происходит именно так, он не объяснил: «Если задуматься повнимательней, то санкции — это орудие самой настоящей современной гибридной войны. Ничем, кстати, не лучше, чем те же бомбардировки наших городов или прямая атака на наши пограничные рубежи. Даже, наверное, приносящие больший ущерб для мирного населения».

Предположительно, г-н Дерипаска в своем сообщении имел в виду тех, кто призывает западные страны ввести персональные санкции против россиян. Этим, к примеру, много лет занимается оппозиционер Владимир Кара-Мурза-младший, а недавно, выступая по видеосвязи в Евпропарламенте, политик Алексей Навальный призвал оказывать санкционное давление на российских олигархов: «Пока яхты Усманова стоят в Монако, никто не воспримет всерьез санкции. А они должны бить именно по олигархам, тогда эти меры поддержат 99% граждан России. Заставьте Абрамовича, Ротенберга и Усманова забрать их яхты и перевести в Беларусь», — говорил он тогда.

Однако слова Дерипаски вызвали у комментаторов разночтения. Исполнительный директор «Открытой России» Андрей Пивоваров воспринял идею бизнесмена как выпад против Кремля: по его логике, ответственными за санкции нужно считать тех, чьи действия их спровоцировали — чаще всего это руководство страны:

«Дерипаска призвал приравнять "провоцирование санкций" к измене Родине. Это он сейчас против Путина попер? За Навального, Солсбери, хакеров решил с Кремля спросить», — интерпретирует высказывание оппозиционер.

Дерипаска и сам находится под американскими санкциями. Также изначально под них попали и связанные с ним компании UC Rusal и EN+, однако в 2019 году с фирм (но не с самого Дерипаски) их сняли, заключив соглашение, по которому Дерипаска полностью отстраняется от операционной деятельности компаний, оставаясь исключительно владельцем. Демпартия США сочла бизнесмена доверенным лицом Кремля и лицо, ассоциированное с российскими спецслужбами, через которое Москва проводит свою политику. Однако несколькими днями ранее Bloomberg сообщил, что, по данным ЕС, Дерипаска систематически нарушал договоренность, влияя на политику компаний. Как писало издание, информация об этом была передана руководству США. Ответных действий пока не последовало.