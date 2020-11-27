Навальный призвал Европарламент санкциями отправить яхты олигархов в Беларусь

Российский оппозиционный политик Алексей Навальный выступил на заседании комитета по международным отношениям Европейского парламента. Он призвал страны ЕС ввести новые санкции против приближенных к Владимиру Путину олигархов и их активов. Навальный уверен, что россияне не станут возражать против таких санкций.

«Пока яхты Усманова стоят в Монако, никто не воспримет всерьез санкции. А они должны бить именно по олигархам, тогда эти меры поддержат 99% граждан России. Заставьте Абрамовича, Ротенберга и Усманова забрать их яхты и перевести в Беларусь», — сказал оппозиционер.

По словам Навального, действующее руководство страны является «группой преступников, временно захватившей власть». Он также призвал Евросоюз не признавать выборы в Госдуму в 2021 году, если на них не допустят всех желающих кандидатов.

Кроме Навального, в Европарламенте также должны по видеосвязи выступить и другие российские оппозиционеры — Владимир Кара-Мурза, Владимир Милов и Илья Яшин.