СМИ: Власти ЕС сообщили США, что Дерипаска нарушает условия санкционной сделки

Европейские официальные лица передали властям США информацию, из которой следует, что российский предприниматель Олег Дерипаска продолжает напрямую отдавать указания руководству компаний UC Rusal и EN+, сообщает Bloomberg. На этой новости акции фирм обрушились на Московской бирже на 9,5% и на 5,1% соответственно, обращает внимание The Bell.

Согласно условиям сделки, которую Дерипаска заключил с американским руководством в 2018 году ради снятия санкций с его компаний, ему запрещается участвовать в операционной деятельности фирм и принимать какие-либо решения, а можно лишь оставаться их владельцем. По информации европейских чиновников, в этом году он не раз требовал от руководства компаний принимать те или иные решения, в частности противодействовать китайским компаниям, таким образом участвуя в управлении. Они также утверждают, что сам бизнесмен продвигает в этом вопросе политику Кремля, который не может позволить себе открытого противостояния с официальным Пекином.

Сделку властей США с Дерипаской вскоре после её заключения критиковали представители Демократической партии США, которую представляет избранный президент Джо Байден. Они уверены, что Дерипаска работает на российские спецслужбы и является доверенным лицом Кремля.

Сам бизнесмен и его представители все обвинения в свой адрес отрицают. «Он всегда выполнял взятые на себя обязательства», — объяснил Bloomberg один из его адвокатов. Отмечается, что когда санкции США были наложены на UC Rusal, его акции на Гонконгской бирже резку обвалились вдвое. В 2019 году санкции с компании сняли, хотя сам Дерипаска остается под ними.