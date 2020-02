Дерипаска назвал "брехней" обвинения FT в отмывании денег для Путина

Предприниматель Олег Дерипаска и его представитель прокомментировали обвинения FT в отмывании денег для властей РФ.

Так, в своем Telegram-канале бизнесмен назвал статью Financial Times «очередной порцией брехни». По словам его представителя, которые приводит газета «Ведомости», материал FT — «просто перепев лживых доводов американских бюрократов», в которой не содержится никаких доказательств, а письмо Управления по контролю за иностранными активами США (OFAC), которое в ней цитируется, «состоит из голословных обвинений и полного бреда». Такие данные «отклонил бы любой суд в мире», считает собеседник «Ведомостей».

Ранее Sobesednik.ru отмечал, что из всех существующих судов для защиты своих чести и достоинства в связи с публикациями американского издания The Nation и британских The Daily Telegraph и The Times Дерипаска выбрал именно краснодарский. Там решили, что порочащие сведения о бизнесмене должны быть удалены.

Коротко прокомментировал данные Financial Times и пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, заявив: «Это неправда».

В самой статье говорится, что в 2014 году Дерипаска по просьбе Владимира Путина вложил порядка 800 миллионов долларов в связанные с Олимпиадой в Сочи структуры. Кроме того, бизнесмен, по версии издания, также предоставлял средства лично Путину. Предполагается, что Дерипаска отменил выход компании «ГАЗ» на IPO [подразумевает публичность компании и её полную прозрачность — прим. Sobesednik.ru] с целью сокрытия отмывания денег правящих элит РФ.