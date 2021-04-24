Лукашенко: Убивать хотели на параде, генерал был провокатором, всё ради атаки на РФ

Непризнанный президент Беларуси Александр Лукашенко рассказал подробности невероятной совместной истории спецслужб России и Беларуси о якобы готовившемся покушении на него и его детей, которое якобы должно было сопровождаться масштабной кибератакой западных спецслужб (об этом говорил президент Путин) и гражданской войной в Минске.

Изначально среди заговорщиков значились несколько белорусских политологов и филологов, включая Юрия Зенковича и Александра Федуту. Утверждалось, что они вели переговоры с некими белорусскими генералами. Теперь Лукашенко говорит, что генерал-заговорщик на самом деле был провокатором из спецслужб: «Это был наш агент. Молодец. Спасибо парню, он здорово нам помог, не побоялся. Они через него хотели поднять армию» (цитата по «БелТА»).

Также Лукашенко заверил, что всё время был в курсе планов «заговорщиков», которые то ли хотели убить его на параде Победы 9 мая, то ли обстрелять из гранатометов его кортеж (он, как оказалось, едет слишком быстро, чтобы по нему попасть), то ли намеревались взорвать его загородную резиденцию. На последний план, как заверил Лукашенко, кто-то выделил $10 миллионов, причем ещё $1 миллион ушел на некоего снайпера.

Лукашенко также рассказал невероятную историю о том, как в итоге заговорщики филолог и политолог под руководством западных спецслужб хотели устроить в Минске поражающую воображение гражданскую войну, а в итоге, конечно, всё должно было закончиться нападением НАТО на Россию: «Мятежники рассчитывали с помощью армии блокировать Минск вместе с находящимися в городе силами ОМОН, внутренних войск, МВД и КГБ, — передает его слова госагентство. — Он [Лукашенко] пояснил, что все эти структуры вооружены и если бы получилось столкнуть их, то началась бы "самая страшная и горячая гражданская война, которую не имела ни одна страна"».

По его словам, прийти к власти им нужно было только ради одного: