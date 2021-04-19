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19 апреля, понедельник

[10:00]Россияне попросили "Врачей без границ" помочь Навальному
[09:23]Лишь 8% понимают, как устроена пенсия. 51% пробовали, но не смогли разобраться
[08:37]Скандал в Чехии, "убийство" Лукашенко, нелечение Навального. Главное к 19 апреля

18 апреля, воскресенье

[18:02]США предупредили о последствиях для России в случае смерти Навального
[17:25]Региональные депутаты потребовали допустить врачей к Навальному
[16:31]Россия выйдет из проекта МКС и создаст свою национальную станцию к 2025 году
[15:48]Сторонники Навального анонсировали новые митинги по всей стране в его поддержку
[14:50]Папа Римский призвал остановить военную активность на востоке Украины
[14:39]ВОЗ: в мире растут заболеваемость и смерть от коронавируса, ситуация тревожная
[12:46]Мясников назвал продукт необходимый переболевшим Covid-19 для восстановления
[12:16]В Праге задержали хулиганов, обливших кетчупом стены посольства России
[11:38]15% россиян поддержали идею бессрочного масочного режима в общественных местах
[11:03]Врач предупредил об опасности приема лекарств без назначения специалиста
[10:15]Чехия объявила в розыск граждан России Петрова и Боширова

17 апреля, суббота

[17:51]Сенатор и депутаты пришли на первый в этом году митинг в поддержку Фургала
[17:05]Реаниматолог об анализах Навального: Без лечения "умрет в течение нескольких дней"
[16:28]В Воронеже испугались, услышав в ночи звуки бомбежки. Оказалось, это лишь учения
[15:55]На активиста завели уголовное дело за надпись на маске "Путина – в отставку!"
[15:18]Российские туроператоры потеряли от 5 млрд на решении властей закрыть Турцию
[14:43]"Нацизм не в моде": Миронов призвал "брать за шкирку и выбрасывать" мигрантов
[13:54]Сервис рассылок заявил, что утечка данных ФБК* произошла не на его стороне
[13:22]Украина назвала задержание их консула ФСБ "грубой провокацией". Будет ответ
[12:33]МВД возбудило на Моргенштерна дело о пропаганде наркотиков по доносу экс-депутата ЛДПР
[12:04]Ночные заморозки, дожди, днем +10: Вильфанд предупредил о похолодании в Москве
[12:03]Власти Украины просят не создавать народных формирований из-за пропаганды РФ
[11:21]Движение на Варшавском шоссе Москвы, затрудненное из-за ДТП с 9 авто, восстановлено
[11:16]Названы вакансии с зарплатами более 500 тысяч рублей
[11:06]Консул Украины задержан "с поличным", при получении данных "закрытого характера"
[10:43]Врачи, писатели и актеры за Навального, Макрон перешел на мову. Главное к 17 апреля
[10:40]Голливуд за Навального: Камбербэтч и Духовны просят Путина пустить врачей к оппозиционеру
[03:22]МРТ указал на характерные изменения в мозге у людей, подвергшихся насилию в детстве
[01:58]Антидепрессант, на дефицит которого жаловались с марта, начал поступать в аптеки
[00:02]Более сотни преподавателей ВШЭ подписали письмо в поддержку журнала DOXA

16 апреля, пятница

[23:16]Признание команды Навального экстремистской приравняет ее символику к свастике
[22:54]Левитин, Патрушев, Кириенко: Названы самые богатые подчиненные Путина
[22:19]В Сибири на солгавшего о смерти подсудимой в СИЗО могут завести дело о клевете
[21:18]"Под прикрытием либеральных лозунгов": Штабы Навального требуют объявить экстремистскими
[20:22]Владимир Путин за 2020 год заработал меньше, чем его пресс-секретарь
[19:40]Десяти дипломатам США предложат покинуть Россию
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Скандал в Чехии, "убийство" Лукашенко, нелечение Навального. Главное к 19 апреля

Политика
08:37, 19 апреля 2021

Скандал в Чехии, "убийство" Лукашенко, нелечение Навального. Главное к 19 апреля
Александр Мишкин и Анатолий Чепига // Фото: Global Look Press
Александр Мишкин и Анатолий Чепига // Фото: Global Look Press

Телеканал «Дождь» переносит празднование своего дня рождения с 21 на 27 апреля из-за объявленной несанкционированной властями акции сторонников Алексея Навального*. В этот же день, 21 апреля, президент РФ Владимир Путин должен выступить с посланием к Федеральному собранию: «Мы никогда не предпочтем праздники важным новостям», — пояснил телеканал.

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель потребовал от российских властей «срочно» допустить к Навальному врача, которому бы тот доверял. «Российские власти ответственны за безопасность и здоровье г-на Навального в исправительной колонии, и мы считаем, что они должны отчитываться за это», — говорит он, добавляя, что уже требовал отпустить Навального без всяких условий в рамках обеспечительной меры ЕСПЧ.

Один из ближайших сторонников Навального Владимир Милов объявил о своем отъезде из России в ЕС. ПО его словам, у него есть «важный участок работы» по организации работы в области международного давления из-за посадки Навального и вместе с коллегами они решили, что ему «сейчас лучше не попадать в эту всю арестную ситуацию» (цитата по «Новой газете»).

Глава сети региональных штабов Навального Леонид Волков сказал, что за утечкой списка почт стоит один из бывших сотрудников: «Как всегда, 99% хакерских атак происходит через инсайдера, через крысу. У нас да, сотрудник, бывший сотрудник с доступами смог скачать логи почтового сервера», — цитирует его «Медиазона». Волков также отметил, что некоторые их сотрудники были «вычислены и уволены» после того как их предположительно завербовала ФСБ. Среди методов воздействия на людей Волков называет «давление, запугивание, подкуп».

Россия высылает 20 сотрудников чешского посольства в Москве в ответ на высылку 18 российских дипломатов и объявление в розыск двух офицеров ГРУ, обвиняемых в отравлении Скрипалей в Великобритании и во взрывах на военных складах в Врбетице (Чехия) в 2014 году. Они известны как «Александр Петров» (Александр Мишкин) и «Руслан Боширов» (Анатолий Чепига).

В свою очередь, Госдеп США выразил поддержку Чехии в этой ситуации. Его представитель Нед Прайс сказал, что там положительно оценивают «решительный ответ» руководства Чехии в ответ на «подрывные действия России на чешской территории».

В продолжение истории про «попытку убийства Александр Лукашенко» ФСБ опубликовала видео, где задержанные политологи Юрий Зенкович и Александр Федута якобы общаются с «некоторыми генералами Вооруженных сил Беларуси». На видео якобы голоса Федуты и Зенковича во всех подробностях обсуждают «план госпереворота», сидя в кафе в центре Москвы в паре метров от камеры видеонаблюдения, записавшей не только видео, но и звук. Лукашенко утверждает, что за этим стоят американский и польские спецслужбы.

«Польша никогда не участвовала, не планировала и не планирует никаких действий по подготовке покушения на Александра Лукашенко. Если кто-то [или] пан Александр Лукашенко говорит такие вещи, то он лжет», — заявили в канцелярии президента Польши в ответ на обвинения.

«Любое предположение о том, что правительство США стояло за этим или было вовлечено в попытку убийства Лукашенко, является абсолютно ложным», — пояснил официальный представитель Госдепартамента США в комментарии ТАСС.

Президент Франции Эммануэль Макрон не считает, что российская вакцина «Спутник V» может оказать существенное влияние на европейскую вакцинацию. Он объяснил это CBS News тем, что необходимо время, сперва чтобы одобрить препарат, а затем чтобы проивзвести его в достаточных количествах на «нашем континенте». 

«Подъем» со ссылкой на «Грозный информ» и соцсети опубликовал в своем Telegram-канале финальный отрывок боксерского поединка сына Рамзана Кадырова, 13-летнего Адама Кадырова. Во время турнира «Время Легенд 6: Спецоперация» он дерется со своим соперником, происходит обмен ударами, но в какой-то момент судья останавливает их, начиная отсчитывать нокдаун (или нокаут) второму мальчику, параллельно из его угла выбрасывают белое полотенце. Сам противник сына Кадырова не понимает, что происходит, и лишь разводит руками, глядя на судью, который объявляет победу Адама Кадырова. Ничего не понимают и комментаторы, которые по неясным для самих себя причинам констатируют окончание боя и объявляют победителем сына главы региона.

*Редакция Sobesednik.ru не призывает к участию в несанкционированных акциях протеста.

Тема: "Уханьский" коронавирус Лукашенко

Теги: #Путин #Навальный #Шпионаж #Чечня #Белоруссия #Вакцина от коронавируса #Кадыров #Макрон #Уголовное преследование Навального #Митинги в поддержку Навального #послание президента #коронавирус

Рубрика: Политика

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