Скандал в Чехии, "убийство" Лукашенко, нелечение Навального. Главное к 19 апреля

Телеканал «Дождь» переносит празднование своего дня рождения с 21 на 27 апреля из-за объявленной несанкционированной властями акции сторонников Алексея Навального*. В этот же день, 21 апреля, президент РФ Владимир Путин должен выступить с посланием к Федеральному собранию: «Мы никогда не предпочтем праздники важным новостям», — пояснил телеканал.

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель потребовал от российских властей «срочно» допустить к Навальному врача, которому бы тот доверял. «Российские власти ответственны за безопасность и здоровье г-на Навального в исправительной колонии, и мы считаем, что они должны отчитываться за это», — говорит он, добавляя, что уже требовал отпустить Навального без всяких условий в рамках обеспечительной меры ЕСПЧ.

Один из ближайших сторонников Навального Владимир Милов объявил о своем отъезде из России в ЕС. ПО его словам, у него есть «важный участок работы» по организации работы в области международного давления из-за посадки Навального и вместе с коллегами они решили, что ему «сейчас лучше не попадать в эту всю арестную ситуацию» (цитата по «Новой газете»).

Глава сети региональных штабов Навального Леонид Волков сказал, что за утечкой списка почт стоит один из бывших сотрудников: «Как всегда, 99% хакерских атак происходит через инсайдера, через крысу. У нас да, сотрудник, бывший сотрудник с доступами смог скачать логи почтового сервера», — цитирует его «Медиазона». Волков также отметил, что некоторые их сотрудники были «вычислены и уволены» после того как их предположительно завербовала ФСБ. Среди методов воздействия на людей Волков называет «давление, запугивание, подкуп».

Россия высылает 20 сотрудников чешского посольства в Москве в ответ на высылку 18 российских дипломатов и объявление в розыск двух офицеров ГРУ, обвиняемых в отравлении Скрипалей в Великобритании и во взрывах на военных складах в Врбетице (Чехия) в 2014 году. Они известны как «Александр Петров» (Александр Мишкин) и «Руслан Боширов» (Анатолий Чепига).

В свою очередь, Госдеп США выразил поддержку Чехии в этой ситуации. Его представитель Нед Прайс сказал, что там положительно оценивают «решительный ответ» руководства Чехии в ответ на «подрывные действия России на чешской территории».

В продолжение истории про «попытку убийства Александр Лукашенко» ФСБ опубликовала видео, где задержанные политологи Юрий Зенкович и Александр Федута якобы общаются с «некоторыми генералами Вооруженных сил Беларуси». На видео якобы голоса Федуты и Зенковича во всех подробностях обсуждают «план госпереворота», сидя в кафе в центре Москвы в паре метров от камеры видеонаблюдения, записавшей не только видео, но и звук. Лукашенко утверждает, что за этим стоят американский и польские спецслужбы.

«Польша никогда не участвовала, не планировала и не планирует никаких действий по подготовке покушения на Александра Лукашенко. Если кто-то [или] пан Александр Лукашенко говорит такие вещи, то он лжет», — заявили в канцелярии президента Польши в ответ на обвинения.

«Любое предположение о том, что правительство США стояло за этим или было вовлечено в попытку убийства Лукашенко, является абсолютно ложным», — пояснил официальный представитель Госдепартамента США в комментарии ТАСС.

Президент Франции Эммануэль Макрон не считает, что российская вакцина «Спутник V» может оказать существенное влияние на европейскую вакцинацию. Он объяснил это CBS News тем, что необходимо время, сперва чтобы одобрить препарат, а затем чтобы проивзвести его в достаточных количествах на «нашем континенте».

«Подъем» со ссылкой на «Грозный информ» и соцсети опубликовал в своем Telegram-канале финальный отрывок боксерского поединка сына Рамзана Кадырова, 13-летнего Адама Кадырова. Во время турнира «Время Легенд 6: Спецоперация» он дерется со своим соперником, происходит обмен ударами, но в какой-то момент судья останавливает их, начиная отсчитывать нокдаун (или нокаут) второму мальчику, параллельно из его угла выбрасывают белое полотенце. Сам противник сына Кадырова не понимает, что происходит, и лишь разводит руками, глядя на судью, который объявляет победу Адама Кадырова. Ничего не понимают и комментаторы, которые по неясным для самих себя причинам констатируют окончание боя и объявляют победителем сына главы региона.

*Редакция Sobesednik.ru не призывает к участию в несанкционированных акциях протеста.