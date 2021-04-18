Чехия объявила в розыск граждан России Петрова и Боширова

Полиция Чехии объявила в розыск предполагаемых сотрудников ГУ Генштаба Минобороны (бывшее ГРУ) Александра Петрова и Руслана Боширова.

Как сообщает официальный представитель правоохранительных органов Ярослав Ибегей, розыск связан с расследованием обстоятельств тяжких уголовных преступлений, к которым они могут быть причастны.

Полиция Чехии опубликовала на своем сайте фотографии Петрова и Боширова и заявила, что разыскивает граждан РФ в связи с расследованием «обстоятельств тяжкого преступления». В сообщении говорится, что они использовали как минимум два удостоверения личности. Полиция просит всех, кто видел их или знает об их передвижениях и деятельности в Чешской Республике, сообщить в ведомоство.

По словам премьер-министра Чехии Андрея Бабиша, есть основания полагать, что они причастны к сериям взрывов на складах боеприпасов 16 октября 2014 года в селе Врбетице в Злинскиом крае, в результате которых погибли два человека. Так как Петров и Боширов в октябре 2014 года приезжали в Прагу и в Злинский край.

Ранее британская разведка подозревала их в причастности к отравлению экс-разведчика Сергея Скрипаля и его дочери в Солсбери. Петров и Боширов отрицали причастность к отравлению и утверждали, что приехали в Солсбери в качестве туристов.

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш, также объявил о высылке 18 сотрудников посольства РФ в Чехии, из-за того, что по данным чешских властей, они являются «офицерами российских спецслужб СВР и ГРУ». На то, чтобы покинуть страну, им дали 48 часов.